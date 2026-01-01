Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квинтет Ольги Келешян
Киноафиша Квинтет Ольги Келешян

Квинтет Ольги Келешян

6+
Возраст 6+

О концерте

Концертная программа «От утонченного джаза и до божественного госпела»

Квинтет Ольги Келешян представляет уникальную концертную программу, в которой звучат различные музыкальные стили: свинг, баллады, госпел, фанк и даже армянская песня. В выступлении принимают участие ведущие джазовые музыканты города, что делает этот вечер особенно привлекательным для любителей живой музыки.

Музыканты на сцене

В составе квинтета выделяются:

  • Ольга Келешян — джазовая вокалистка и педагог, лауреат международных конкурсов, выпускница Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова и победитель джазового конкурса среди учащихся музыкальных колледжей.
  • Андрей Мулюкин — саксофонист и композитор, также лауреат международных конкурсов, выпускник аспирантуры при Ростовской консерватории.
  • Иосиф Жук — молодой и перспективный джазовый пианист, выпускник магистратуры Ростовской консерватории, также лауреат международных конкурсов.
  • Юрий Подкользин — контрабасист и бас-гитарист, преподаватель и сессионный музыкант, завоевавший награды на всероссийских конкурсах.
  • Алексей Мудраков — джазовый барабанщик и преподаватель, ведущий ударник оркестра им. Кима Назаретова.

Разнообразие музыкальных стилей

Программа концерта обещает быть динамичной и разнообразной, с акцентом на различные музыкальные жанры. Это отличная возможность для зрителей насладиться богатством джазовой культуры и живого исполнения.

Купить билет на концерт Квинтет Ольги Келешян

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
13 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Татьяна Овсиенко
18+
Эстрада
Татьяна Овсиенко
16 сентября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Soda Luv
16+
Хип-хоп
Soda Luv
4 апреля в 19:00 Кроп Арена Воздух
от 1999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше