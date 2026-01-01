Концертная программа «От утонченного джаза и до божественного госпела»

Квинтет Ольги Келешян представляет уникальную концертную программу, в которой звучат различные музыкальные стили: свинг, баллады, госпел, фанк и даже армянская песня. В выступлении принимают участие ведущие джазовые музыканты города, что делает этот вечер особенно привлекательным для любителей живой музыки.

Музыканты на сцене

В составе квинтета выделяются:

Ольга Келешян — джазовая вокалистка и педагог, лауреат международных конкурсов, выпускница Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова и победитель джазового конкурса среди учащихся музыкальных колледжей.

— джазовая вокалистка и педагог, лауреат международных конкурсов, выпускница Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова и победитель джазового конкурса среди учащихся музыкальных колледжей. Андрей Мулюкин — саксофонист и композитор, также лауреат международных конкурсов, выпускник аспирантуры при Ростовской консерватории.

— саксофонист и композитор, также лауреат международных конкурсов, выпускник аспирантуры при Ростовской консерватории. Иосиф Жук — молодой и перспективный джазовый пианист, выпускник магистратуры Ростовской консерватории, также лауреат международных конкурсов.

— молодой и перспективный джазовый пианист, выпускник магистратуры Ростовской консерватории, также лауреат международных конкурсов. Юрий Подкользин — контрабасист и бас-гитарист, преподаватель и сессионный музыкант, завоевавший награды на всероссийских конкурсах.

— контрабасист и бас-гитарист, преподаватель и сессионный музыкант, завоевавший награды на всероссийских конкурсах. Алексей Мудраков — джазовый барабанщик и преподаватель, ведущий ударник оркестра им. Кима Назаретова.

Разнообразие музыкальных стилей

Программа концерта обещает быть динамичной и разнообразной, с акцентом на различные музыкальные жанры. Это отличная возможность для зрителей насладиться богатством джазовой культуры и живого исполнения.