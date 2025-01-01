Меню
Квинтет Ольги Абдуллиной

Квинтет Ольги Абдуллиной

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа «Russian Soul» от Ольги Абдуллиной

Приглашаем вас на уникальный вечер джазовой музыки в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! 17 ноября 2023 года, знаменитая певица и композитор Ольга Абдуллина представит свою авторскую программу «Russian Soul». Это будет незабываемое сочетание русских мелодий, джазовых стандартов и народных мотивов, приглашая зрителей в мир музыки, где соединились разные стили и культурные влияния.

О программе

В программе «Russian Soul» Ольга Абдуллина исполнит как свои авторские композиции, так и любимые джазовые хиты. Участники концерта смогут насладиться проникновенными исполнениями и интересными аранжировками, которые подчеркивают красоту русского языка и эмоциональность джаза.

Интересные факты

  • Ольга Абдуллина — обладательница уникального тембра и многократная лауреатка музыкальных конкурсов.
  • Её творческий путь начался в юности, и с тех пор она активно выступает на лучших площадках России и за рубежом.
  • Каждый концерт — это не только музыкальное, но и культурное событие, полное ярких эмоций и глубокого содержания.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это атмосфера дружелюбия и профессионализма. Здесь часто проходят выступления известных музыкантов и коллектива, что делает клуб одной из ключевых музыкальных площадок Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой 17 ноября! Ждем вас на волшебном вечере джаза и русской души!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

