Квинтет Ольги Абдуллиной

Приглашаем вас на уникальный вечер джазовой музыки в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! 17 ноября 2023 года, знаменитая певица и композитор Ольга Абдуллина представит свою авторскую программу «Russian Soul». Это будет незабываемое сочетание русских мелодий, джазовых стандартов и народных мотивов, приглашая зрителей в мир музыки, где соединились разные стили и культурные влияния.
В программе «Russian Soul» Ольга Абдуллина исполнит как свои авторские композиции, так и любимые джазовые хиты. Участники концерта смогут насладиться проникновенными исполнениями и интересными аранжировками, которые подчеркивают красоту русского языка и эмоциональность джаза.
Джаз-клуб Игоря Бутмана — это атмосфера дружелюбия и профессионализма. Здесь часто проходят выступления известных музыкантов и коллектива, что делает клуб одной из ключевых музыкальных площадок Санкт-Петербурга.
Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой 17 ноября! Ждем вас на волшебном вечере джаза и русской души!