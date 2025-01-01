Квинтет Ольги Абдуллиной

Концертная программа «Russian Soul» от Ольги Абдуллиной

Приглашаем вас на уникальный вечер джазовой музыки в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! 17 ноября 2023 года, знаменитая певица и композитор Ольга Абдуллина представит свою авторскую программу «Russian Soul». Это будет незабываемое сочетание русских мелодий, джазовых стандартов и народных мотивов, приглашая зрителей в мир музыки, где соединились разные стили и культурные влияния.

О программе

В программе «Russian Soul» Ольга Абдуллина исполнит как свои авторские композиции, так и любимые джазовые хиты. Участники концерта смогут насладиться проникновенными исполнениями и интересными аранжировками, которые подчеркивают красоту русского языка и эмоциональность джаза.

Интересные факты

Ольга Абдуллина — обладательница уникального тембра и многократная лауреатка музыкальных конкурсов.

Её творческий путь начался в юности, и с тех пор она активно выступает на лучших площадках России и за рубежом.

Каждый концерт — это не только музыкальное, но и культурное событие, полное ярких эмоций и глубокого содержания.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это атмосфера дружелюбия и профессионализма. Здесь часто проходят выступления известных музыкантов и коллектива, что делает клуб одной из ключевых музыкальных площадок Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой 17 ноября! Ждем вас на волшебном вечере джаза и русской души!