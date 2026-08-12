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Квинтет Марии Рябочкиной
Киноафиша Квинтет Марии Рябочкиной

Квинтет Марии Рябочкиной

6+
Возраст 6+

О концерте

Программа джазового квинтета Марии Рябочкиной

Джазовый квинтет, под управлением яркой певицы и композитора Марии Рябочкиной, представит свою новую программу, названную в честь свежей композиции «Приму». Это настоящее произведение искусства в жанре оригинального джаза на русском языке, которое уже завоевало внимание слушателей.

В программе также прозвучат другие авторские работы Марии. Её музыка отличается смелым подходом и отказом от стандартов. Стиль Марии, получивший название «кудрявый джаз», характеризуется игровой, ритмически вычурной манерой исполнения. Здесь джаз освободился от традиционных рамок, став дерзким и жизненным.

О Марии Рябочкиной

Мария Рябочкина – не только выдающаяся певица и пианистка, но и автор уникальных композиций. Её творчество уже отмечено номинацией на премию Радио JAZZ в категории «Восходящая звезда». Она является победителем нескольких престижных фестивалей, включая «Усадьба Jazz» в Сочи и «Петроджаз» в Санкт-Петербурге.

В 2022 году Мария выступила на Гала-концерте лучших авторов-исполнителей России в ДК Горбунова в Москве, а также приняла участие в программах Таврида.Арт и Академии джаза Игоря Бутмана. Её музыка звучала на знаменитых сценах, таких как Moscow Jazz Festival и джаз-клуб Алексея Козлова в Москве.

Состав квинтета

На сцену к Марии Рябочкиной выйдут опытные музыканты:

  • Александр Бобров – саксофон
  • Александр Ушков – гитара
  • Екатерина Иртюга – контрабас
  • Иван Бордунов – барабаны

Не упустите возможность насладиться свежим звучанием и уникальным подходом к джазу от талантливых исполнителей!

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