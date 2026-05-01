Квинтет Марии Кабальските и Максим Браславский

Музыка свободы и любви в клубе Эссе

Квинтет Марии Кабальските представляет собой яркий коллектив ростовских музыкантов, заслуживших признание на значимых джазовых площадках. Этот ансамбль исполняет авторскую музыку пианистки и вокалистки Марии Кабальските, а также джаз, поп-рок и советские эстрадные песни в уникальных аранжировках.

Участники проекта неоднократно становились победителями и лауреатами крупных международных фестивалей и конкурсов. В данный момент команда активно работает над созданием оригинальных произведений и отличается ярко выраженной полистилистикой. Их аранжировки объединяют любовь к русской академической традиции и современному фанк-фьюжну.

Состав квинтета

Мария Кабальските — вокал, клавиши

— вокал, клавиши Александр Бобров — альт-саксофон

— альт-саксофон Юлия Каверина — электрогитара

— электрогитара Филипп Терацуян — контрабас

— контрабас Максим Кабальскис — ударные

Специальный гость

Максим Браславский — вокал