Квинтет Максима Дурова: «Лето, уют, джаз»

Музыка летнего настроения: концерт квинтета Максима Дурова

Джазовый квартет под руководством талантливого трубача, гитариста и композитора Максима Дурова представит свою новую программу 18 июня. Коллектив придерживается философии, что лето — это время расслабления и радости.

Эмоции через импровизацию

На концерте прозвучат как уже известные, полюбившиеся публике композиции, так и новые пьесы. Музыка обещает взбодрить слушателей и унести их усталость, создавая атмосферу релаксации. Тем не менее, сами музыканты не намерены расслабляться — их ждет интересная работа над импровизациями.

О Максиме Дурове и его пути в джазе

Максим Дуров является выпускником Российской академии музыки им. Гнесиных и стажировался в США в Институте Дейва Брубека. В его послужном списке огромное количество проектов, таких как «Круглый Бенд» Алексея Круглова и Оркестр Московских Композиторов. Дуров также сотрудничает со звездами джаза, включая Аркадия Шилклопера и Владимира Тарасова, и активно работает с певцами поп-музыки, например, входит в группу Алексея Чумакова.

Стиль и репертуар

Квинтет был основан в 2017 году и в своей музыке сочетает звучание джазового мэйнстрима 1960-70-х годов с актуальными европейскими мотивами. Ансамбль регулярно выступает в московских клубах и расширяет свой репертуар оригинальными произведениями Дурова. Его вдохновляют такие композиторы, как Хорэс Силвер и Ли Морган, а среди современных музыкантов — Эрик Трюффа и Тилль Брённер.

Ансамбль на сцене

На сцене вместе с Максимом Дуровым выступят: Тимур Некрасов (тенор-саксофон), Арсений Владимиров (рояль), Вадим Ким (контрабас) и Андрей Исаков (ударные). Каждый из них добавит свою уникальную интерпретацию в общую музыкальную палитру.

Новый альбом и педагогическая деятельность

В настоящее время квинтет работает над первым альбомом. Максим Дуров также пробует себя в роли преподавателя, развивая авторский курс по композиции.

