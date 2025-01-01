Меню
Квинтет Лизы Кабоевой
6+
О концерте/спектакле

Квинтет Лизы Кабоевой с программой «Столько лет»

В программе «Столько лет» зрители сделают увлекательное путешествие по разным эпохам джазовой музыки. Музыка — это не просто набор звуков, она влияет на наше настроение, помогает и поддерживает в разные периоды жизни. Этот проект вдохновлен одноименной песней Лизы Кабоевой — настоящей звездой джазовой сцены.

Знакомьтесь с Лизой Кабоевой

Лиза Азарова на джазовой сцене уже «Столько лет», и вместе с ней выступает талантливый ансамбль:

  • Екатерина Яновская — фортепиано
  • Евгений Белин — тромбон, перкуссия
  • Виталий Перов — бас
  • Григорий Дерацуев — барабаны

Волшебство джаза

Выступление наполнено жанровым разнообразием, искромётными импровизациями и кавказским темпераментом. Лиза не только исполняет музыку, но и делится с зрителями историями, задавая риторический вопрос: «рассказать вам историю?» Это создает невероятную атмосферу тепла и искренности.

Посетив концерт Лизы, зрители уносят с собой улыбку и чувство наполненности позитивной энергией. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт Квинтет Лизы Кабоевой

Октябрь
31 октября пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

