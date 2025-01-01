Квинтет Лизы Кабоевой с программой «Столько лет»

В программе «Столько лет» зрители сделают увлекательное путешествие по разным эпохам джазовой музыки. Музыка — это не просто набор звуков, она влияет на наше настроение, помогает и поддерживает в разные периоды жизни. Этот проект вдохновлен одноименной песней Лизы Кабоевой — настоящей звездой джазовой сцены.

Знакомьтесь с Лизой Кабоевой

Лиза Азарова на джазовой сцене уже «Столько лет», и вместе с ней выступает талантливый ансамбль:

Екатерина Яновская — фортепиано

Евгений Белин — тромбон, перкуссия

Виталий Перов — бас

Григорий Дерацуев — барабаны

Волшебство джаза

Выступление наполнено жанровым разнообразием, искромётными импровизациями и кавказским темпераментом. Лиза не только исполняет музыку, но и делится с зрителями историями, задавая риторический вопрос: «рассказать вам историю?» Это создает невероятную атмосферу тепла и искренности.

Посетив концерт Лизы, зрители уносят с собой улыбку и чувство наполненности позитивной энергией. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!