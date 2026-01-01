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Квинтет Константина Хазановича
Киноафиша Квинтет Константина Хазановича

Квинтет Константина Хазановича

6+
Возраст 6+

О концерте

Презентация нового альбома Константина Хазановича в Петербурге

Приглашаем вас на концерт «Русский академический джаз», который состоится в клубе Игоря Бутмана. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и музыки в целом.

Константин Хазанович — петербургский композитор и инструменталист, прославившийся своими яркими композициями, совмещающими классические и современные музыкальные тенденции. На концерте будет представлена его новая работа, которая обещает удивить и вдохновить слушателей.

Публика сможет не только насладиться живым исполнением уникальных треков, но и узнать о творчестве автора из первых уст. Концерт пройдет в непринужденной атмосфере, где каждый сможет почувствовать себя частью музыкального общения.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера и открыть для себя новые музыкальные горизонты!

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В других городах
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19:30
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