Квинтет Jazz Time: Рок-хит под джазовый бит в «Рюмочке»

Не пропустите уникальное музыкальное событие! 12 ноября в уютном клубе «Рюмочка» пройдет концерт квинтета Jazz Time. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и рок-музыки.

Зажигательная программа

Квинтет Jazz Time исполнит известные рок-хиты в джазовой интерпретации. В программе — лучшие композиции легендарных групп, таких как The Beatles, Queen и Led Zeppelin. Музыканты создадут уникальную атмосферу, сочетая энергетику рок-н-ролла с изысканной джазовой гармонией.

Музыканты на сцене

В состав квинтета входят опытные музыканты, каждый из которых имеет за плечами многолетний опыт выступлений на сценах как России, так и за рубежом. Их талант и мастерство гарантируют зрителям незабываемые впечатления.

Уютная атмосфера «Рюмочки»

Клуб «Рюмочка» известен своей теплой атмосферой и отличным звуком. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живой музыкой и провести вечер в компании единомышленников. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Билеты и информация

Билеты на концерт уже в продаже! Убедитесь, что вы успели приобрести свои, чтобы не упустить шанс насладиться рок-хитами в джазовом исполнении. Спешите, количество мест ограничено!