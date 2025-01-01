Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квинтет Jazz Time. Рок-хит под джазовый бит
Киноафиша Квинтет Jazz Time. Рок-хит под джазовый бит

Квинтет Jazz Time. Рок-хит под джазовый бит

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Квинтет Jazz Time: Рок-хит под джазовый бит в «Рюмочке»

Не пропустите уникальное музыкальное событие! 12 ноября в уютном клубе «Рюмочка» пройдет концерт квинтета Jazz Time. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и рок-музыки.

Зажигательная программа

Квинтет Jazz Time исполнит известные рок-хиты в джазовой интерпретации. В программе — лучшие композиции легендарных групп, таких как The Beatles, Queen и Led Zeppelin. Музыканты создадут уникальную атмосферу, сочетая энергетику рок-н-ролла с изысканной джазовой гармонией.

Музыканты на сцене

В состав квинтета входят опытные музыканты, каждый из которых имеет за плечами многолетний опыт выступлений на сценах как России, так и за рубежом. Их талант и мастерство гарантируют зрителям незабываемые впечатления.

Уютная атмосфера «Рюмочки»

Клуб «Рюмочка» известен своей теплой атмосферой и отличным звуком. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живой музыкой и провести вечер в компании единомышленников. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Билеты и информация

Билеты на концерт уже в продаже! Убедитесь, что вы успели приобрести свои, чтобы не упустить шанс насладиться рок-хитами в джазовом исполнении. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 августа
Рюмочка Самара, Ленинградская, 29
20:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

16+
Хип-хоп
Pepel Nahudi
24 октября в 18:00 Сигнал
от 1300 ₽
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
12 октября в 18:00 Самарский дом офицеров
от 2900 ₽
Психея — XXX лет Киберэмокора!
16+
Рок
Психея — XXX лет Киберэмокора!
27 сентября в 19:00 Бар без названия
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше