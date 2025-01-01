Квинтет Ильи Агеева

Концерт Ильи Агеева: Музыка легенд на ростовской сцене

Творчество величайших музыкантов оживет на сцене Ростова благодаря талантливому саксофонисту Илье Агееву. В этом концерте он представит композиции, которые оставили след в истории музыки, а также свои авторские произведения.

Об Илье Агееве

Илья Агеев — не просто саксофонист, он настоящий виртуоз, владеющий всеми видами саксофонов. Свое музыкальное образование он получил в Детской музыкальной джазовой школе им. Кима Назаретова, Ростовском Колледже Искусств и Ростовской Государственной Консерватории им. С.В. Рахманинова, где окончил обучение с отличием и стал магистром.

В качестве солиста оркестра им. Кима Назаретова, Илья завоевал признание на многочисленных джазовых и классических конкурсах. Среди его достижений — участие в VII и VIII международных конкурсах молодых джазовых исполнителей, XIV Международном фестивале «Musica Classica», а также X международном конкурсе «Мир джаза». В 2013 году он принял участие в открытии XIII Международного фестиваля «Триумф джаза» в Москве.

Состав ансамбля

В концерте Ильи Агеева примут участие талантливые музыканты:

Илья Агеев — тенор/альт/сопрано-саксофоны

— тенор/альт/сопрано-саксофоны Даниил Умрюхин — бас-гитара

— бас-гитара Мария Кабальските — фортепиано, клавиши

— фортепиано, клавиши Юлия Каверина — электрогитара

— электрогитара Родион Коноваленко — барабаны

Вдохновение и стиль

С детства Илья Агеев является поклонником творчества Джеймса Картера и перенял его манеру игры на саксофонах, что позволило ему создать собственный уникальный стиль. Концерт станет отличной возможностью насладиться как известными композициями, так и оригинальными произведениями исполнителя.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и окунуться в мир джаза и классики вместе с Ильей Агеевым и его ансамблем!