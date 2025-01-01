Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квинтет Екатерины Филоненко
Киноафиша Квинтет Екатерины Филоненко

Квинтет Екатерины Филоненко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Екатерины Филоненко: Джаз и Соул в Эссе

На сцене театра Эссе состоится уникальный концерт, в котором примет участие Екатерина Филоненко — известная эстрадно-джазовая вокалистка с бархатным контральто. В программе выступления зрителей ждут яркие композиции соул-исполнителей и джазовые стандарты в оригинальных обработках.

О певице

Екатерина Филоненко — выпускница Ростовского колледжа искусств, где училась под руководством педагога И.М. Крыжановской. В настоящее время она является студенткой выпускного курса Ростовской государственной консерватории. Екатерина активно выступает как солистка Ростовской государственной филармонии и уже успела зарекомендовать себя на музыкальной арене.

Достижения

В ее копилке множество наград: она стала финалисткой музыкального фестиваля «Большая сцена» в Москве, лауреат инструментально-вокального конкурса-фестиваля «Jazz birds 2022» и обладательницей 2 премии конкурса-фестиваля «Gnessin-jazz-VOICE-2024». Екатерина также работала с известной российской джазовой певицей Викторией Кауновой и участвовала в проекте «Soul beat».

Состав исполнителей

В сопровождении Екатерины выступят талантливые музыканты:

  • Александр Юдин — альт саксофон
  • Виктор Иценков — рояль, клавишные
  • Артем Желнов — бас, контрабас
  • Никита Плотников — барабаны

Не упустите возможность насладиться вечерним джазом и соулом в исполнении Екатерины Филоненко и ее команды!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 6 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Jazz Papa Band
6+
Джаз
Jazz Papa Band
31 июля в 20:00 Эссе
от 1200 ₽
Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
5 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
28 августа в 21:00 Embargo
от 13000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше