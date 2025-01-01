Квинтет Екатерины Филоненко

Концерт Екатерины Филоненко: Джаз и Соул в Эссе

На сцене театра Эссе состоится уникальный концерт, в котором примет участие Екатерина Филоненко — известная эстрадно-джазовая вокалистка с бархатным контральто. В программе выступления зрителей ждут яркие композиции соул-исполнителей и джазовые стандарты в оригинальных обработках.

О певице

Екатерина Филоненко — выпускница Ростовского колледжа искусств, где училась под руководством педагога И.М. Крыжановской. В настоящее время она является студенткой выпускного курса Ростовской государственной консерватории. Екатерина активно выступает как солистка Ростовской государственной филармонии и уже успела зарекомендовать себя на музыкальной арене.

Достижения

В ее копилке множество наград: она стала финалисткой музыкального фестиваля «Большая сцена» в Москве, лауреат инструментально-вокального конкурса-фестиваля «Jazz birds 2022» и обладательницей 2 премии конкурса-фестиваля «Gnessin-jazz-VOICE-2024». Екатерина также работала с известной российской джазовой певицей Викторией Кауновой и участвовала в проекте «Soul beat».

Состав исполнителей

В сопровождении Екатерины выступят талантливые музыканты:

Александр Юдин — альт саксофон

— альт саксофон Виктор Иценков — рояль, клавишные

— рояль, клавишные Артем Желнов — бас, контрабас

— бас, контрабас Никита Плотников — барабаны

Не упустите возможность насладиться вечерним джазом и соулом в исполнении Екатерины Филоненко и ее команды!