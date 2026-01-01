Квинтет Екатерины Азаровой

Современный джаз в клубе Эссе

21 марта в 14:00 в уютной атмосфере джазового клуба Эссе зрителей ожидает незабываемый концерт современных джазовых композиций. На сцене выступит талантливая пианистка Екатерина Азарова, студентка Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова и лауреат международных конкурсов «Gnesin-jazz» и «Lanote jazz». Она представит программу, наполненную свежими звучаниями и уникальными интерпретациями.

Вместе с Екатериной на сцене появятся выдающиеся джазовые музыканты: Александр Бобров (тенор-саксофон), Александр Ушков (гитара), Даниил Умрихин (бас-гитара) и Чжан Шаочжэ (барабаны). Каждый из них принесет свою индивидуальность и энергию, что сделает выступление по-настоящему захватывающим.

В программе прозвучат произведения современных композиторов, таких как Крис Потер, Джошуа Редман, Винсент Херринг и Боб Рейнольдс. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и открыть для себя новые грани джазовой музыки.

Не упустите шанс зарядиться позитивной энергией и вдохновением. Мы ждем вас в клубе Эссе!