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Квинтет Дмитрия Сафонова: «Before Leaving»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Квинтет Дмитрия Сафонова: «Before Leaving»

Квинтет Дмитрия Сафонова: «Before Leaving»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концертная программа «Before leaving» Дмитрия Сафонова

Калейдоскоп эмоций и красок ожидает зрителей на концерте, основанном на дебютном альбоме Дмитрия Сафонова «Before leaving». Альбом, выпущенный в ноябре прошлого года, стал ярким примером сочетания лиричности и напористости, сложных ритмов и размеров.

О композиторе и его проектах

Дмитрий Сафонов – московский барабанщик, композитор и бэндлидер, который не только выступает со своим составом, но и сотрудничает с такими известными коллективами, как Opensound orchestra, Gолос Хикари, Fusion Port и многими другими. В его портфолио есть выступления с признанными звездами российской джазовой сцены, включая Ларису Долину, Алексея Гомана и Антона Горбунова.

Сотрудничество и проекты

Сафонов также является соавтором программы «Джазовая симфония для органа и ударных» в сотрудничестве с Вячеславом Золотовским. Его выступления проходили на престижных площадках России: ВДНХ, ММДИ, Калининградском кафедральном соборе и других.

Музыкальная команда

На сцену поднимутся выдающиеся музыканты:

  • Дмитрий Сафонов – ударные
  • Виктория Петровская – фортепиано
  • Анатолий Осипов – тенор-саксофон
  • Альберт Сабирзянов – альт-саксофон
  • Полина Белан – контрабас
  • Софи Гертье – специальная гостья концерта, вокал

Фестивали и мастер-классы

Дмитрий активно участвует в фестивалях, таких как «Джаз на родном языке», «Moscow Jazz Festival» и многих других. Для повышения мастерства он прошел интенсив with Бенни Грэбом из Германии и онлайн-курс у Ари Хёнига из США.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством современного джаза и стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Квинтет Дмитрия Сафонова: «Before Leaving»

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