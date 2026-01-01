Квинтет Дмитрия Сафонова: «Before Leaving»

Калейдоскоп эмоций и красок ожидает зрителей на концерте, основанном на дебютном альбоме Дмитрия Сафонова «Before leaving». Альбом, выпущенный в ноябре прошлого года, стал ярким примером сочетания лиричности и напористости, сложных ритмов и размеров.
Дмитрий Сафонов – московский барабанщик, композитор и бэндлидер, который не только выступает со своим составом, но и сотрудничает с такими известными коллективами, как Opensound orchestra, Gолос Хикари, Fusion Port и многими другими. В его портфолио есть выступления с признанными звездами российской джазовой сцены, включая Ларису Долину, Алексея Гомана и Антона Горбунова.
Сафонов также является соавтором программы «Джазовая симфония для органа и ударных» в сотрудничестве с Вячеславом Золотовским. Его выступления проходили на престижных площадках России: ВДНХ, ММДИ, Калининградском кафедральном соборе и других.
На сцену поднимутся выдающиеся музыканты:
Дмитрий активно участвует в фестивалях, таких как «Джаз на родном языке», «Moscow Jazz Festival» и многих других. Для повышения мастерства он прошел интенсив with Бенни Грэбом из Германии и онлайн-курс у Ари Хёнига из США.
Не упустите возможность насладиться высоким искусством современного джаза и стать частью этого музыкального события!