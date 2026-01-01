Квинтет деревянных духовых
Квинтет деревянных духовых

16+
О концерте

Звучание деревянных духовых: Концерт с Уральским молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на увлекательный концерт, который подарит возможность насладиться мелодиями, наполненными духом классической музыки. Исполнителем станет квинтет деревянных духовых инструментов Уральского молодёжного симфонического оркестра под руководством Анны Поповой.

Программа концерта

В программе вечера:

  • Данци – Квинтет для духовых, соль мажор, ор. 67 (IV часть)
  • Лядов – Хороводная из цикла «Восемь русских народных песен»
  • Прокофьев – Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты)
  • Свиридов – Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»
  • Фучик – Полька «Старый ворчун»
  • Чайковский – Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
  • Шрайнер – Юмористическая фантазия «Все меньше и меньше»
  • Штраус И – Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Волшебный мир деревянных духовых

Каждый инструмент — это не просто музыкальное устройство, а целая история. Вы сможете услышать трепетную флейту, звонкий кларнет, слегка «простывший» гобой, смешливый фагот и сладкоголосую валторну. Но что на самом деле скрыто за названием «деревянные духовые»? Мы расскажем о том, почему они так называются, как появились и какие из них старше других. Не упустите шанс узнать больше о любимых инструментах!

Приходите и окунитесь в атмосферу живой музыки, где каждый звук наполняет зал волшебством!

Ноябрь
28 ноября суббота
15:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 750 ₽

