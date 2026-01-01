Квинтет деревянных духовых

Представляем вам уникальный концерт, где пять выдающихся музыкантов объединят свои таланты, чтобы создать завораживающую музыкальную атмосферу. В программе вас ждут известные произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Задача квинтета — продемонстрировать, как мирно могут сосуществовать высокие и низкие звуки, и как музыканты в унисон дышат в такт музыке.
В концерте будут исполнены следующие произведения:
В этом музыкальном событии примут участие:
В программе, которую подготовили музыканты, вы сможете насладиться как классическими произведениями, так и творениями современных композиторов. Не упустите возможность понаблюдать за гармонией взаимодействия инструментов и искусством ансамблевого исполнения!