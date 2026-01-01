Квинтет деревянных духовых

Звуки единства: концерт для духовых инструментов

Представляем вам уникальный концерт, где пять выдающихся музыкантов объединят свои таланты, чтобы создать завораживающую музыкальную атмосферу. В программе вас ждут известные произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Задача квинтета — продемонстрировать, как мирно могут сосуществовать высокие и низкие звуки, и как музыканты в унисон дышат в такт музыке.

Музыкальная программа

В концерте будут исполнены следующие произведения:

Данци. Квинтет для духовых соль мажор, ор. 67 (IV часть)

Лядов. Хороводная из цикла «Восемь русских народных песен»

Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты)

Свиридов. Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»

Фучик. Полька «Старый ворчун»

Чайковский. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»

Шрайнер. Юмористическая фантазия «Все меньше и меньше»

Штраус И. Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Исполнители

В этом музыкальном событии примут участие:

Ангелина Чащихина (фагот)

Евгения Певчих (флейта)

Егор Чащихин (кларнет)

Елизавета Шумихина (валторна)

Полина Орлова (гобой)

Концерт ведет Анна Попова

В программе, которую подготовили музыканты, вы сможете насладиться как классическими произведениями, так и творениями современных композиторов. Не упустите возможность понаблюдать за гармонией взаимодействия инструментов и искусством ансамблевого исполнения!