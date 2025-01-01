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Квинтет деревянных духовых
Киноафиша Квинтет деревянных духовых

Квинтет деревянных духовых

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О концерте/спектакле

Программа Штраус И.. Вальс «На прекрасном голубом Дунае» Фучик. Полька «Старый ворчун» Чайковский. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» Прокофьев C.. Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты) Данци. Квинтет для духовых соль мажор, ор. 67 (IV часть) Свиридов. Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Шрайнер. Юмористическая фантазия «Все меньше и меньше» Лядов. Хороводная из цикла «Восемь русских народных песен» Как пяти инструментам удается мирное сотрудничество? Ладят ли высокие и низкие звуки? Понаблюдаем, как в унисон дышит квинтет, и научимся прислушиваться друг к другу. Участники Певчих Евгения (флейта) Орлова Полина (гобой) Чащихин Егор (кларнет) Чащихина Ангелина (фагот) Шумихина Елизавета (валторна) Попова Анна

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
15:00 от 700 ₽

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