Квинтет деревянных духовых

Программа Штраус И.. Вальс «На прекрасном голубом Дунае» Фучик. Полька «Старый ворчун» Чайковский. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» Прокофьев C.. Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты) Данци. Квинтет для духовых соль мажор, ор. 67 (IV часть) Свиридов. Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Шрайнер. Юмористическая фантазия «Все меньше и меньше» Лядов. Хороводная из цикла «Восемь русских народных песен» Как пяти инструментам удается мирное сотрудничество? Ладят ли высокие и низкие звуки? Понаблюдаем, как в унисон дышит квинтет, и научимся прислушиваться друг к другу. Участники Певчих Евгения (флейта) Орлова Полина (гобой) Чащихин Егор (кларнет) Чащихина Ангелина (фагот) Шумихина Елизавета (валторна) Попова Анна