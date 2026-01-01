Квинтет Антона Горбунова

Антон Горбунов: Авторская джаз-рок-программа в Клубе Алексея Козлова

Резидент Клуба Алексея Козлова, талантливый мелодист и один из лучших бас-гитаристов России, Антон Горбунов, представит свою авторскую джаз-рок- и фьюжн-программу. Вечер обещает быть ярким: прозвучат как известные композиции, так и несколько новых работ.

Творческий путь Антона Горбунова

За двенадцать лет жизни Клуба Антон Горбунов выходил на его сцену сотни раз, в составе множества проектов, включая собственные. Его талант и виртуозность исполнения неизменно вызывали восторг у публики. Горбунов, возможно, является единственным в России басистом, который поднял бас-гитару на уровень лидирующего инструмента.

Значимые события в карьере

Знаковым моментом в карьере музыканта стал 2004 год, когда гениальный композитор Эдуард Артемьев пригласил Антона для работы над рок-оперой «Раскольников» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». С тех пор востребованность Горбунова только росла. В его творческой биографии значатся выступления с великими музыкантами, такими как Анатолий Герасимов, David Sanborn, João Donato, Charlie Moreno, и многими другими. Это лишь подтверждает высокий уровень его мастерства.

Презентация альбома и создание уникальной атмосферы

В сентябре 2020 года в Клубе с успехом прошла презентация альбома Антона «04:04», который доступен на всех популярных интернет-платформах. С полной дискографией Горбунова можно ознакомиться на его официальном сайте.

Состав музыкантов на вечер

В этот вечер на сцену Клуба поднимутся выдающиеся представители инструментальной элиты России:

Антон Горбунов (бас-гитара, контрабас)

Анатолий Корчагин (клавишные)

Леонид Бирзович (гитара)

Тимур Некрасов (саксофон)

Омар Саидов (барабаны)

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!