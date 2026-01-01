Зажигательный джаз вечера с квинтетом Алисы Антипиной

В клубе Алексея Козлова, одном из крупнейших джазовых заведений России и Европы, выступит квинтет Алисы Антипиной. Эта талантливая российская джазовая вокалистка и композитор известна своими запоминающимися композициями, такими как «Путь», «Ветер перемен», «Небо над городом» и «Танец света». Ее выступление обещает стать настоящим музыкальным событием.

Современный джаз с элементами импровизации

Алиса Антипина и ее команда будут радовать зрителей энергичным свингом, зажигательной музыкой в стиле латино и проникновенными балладами. Программа наполнена авторскими текстами на английском языке, что делает каждое произведение уникальным и неповторимым. Это жанровое разнообразие позволяет молодому коллективу выразительно передать хорошо известные истории новым языком.

Музыкальный диалог с аудиторией

Музыканты квинтета уверены, что джаз — это универсальный язык, на котором они свободно общаются с публикой. Их репертуар включает авторские аранжировки на мелодии таких величайших композиторов, как Дюк Эллингтон, Коул Портер, Телониус Монк, Сэм Риверс и Чарли Шаверс.

Состав исполнителей

На сцену выйдут:

Алиса Антипина — вокал

Егор Карпинский — тенор-саксофон

Александр Косик — фортепиано

Илья Исаков — контрабас

Андрей Исаков — ударные

О Алисе Антипиной

Алиса Антипина является многократной лауреаткой всероссийских и международных конкурсов, таких как «Gnesin-Jazz» и «Рояль в Джазе». Она является солисткой концертного биг-бэнда Академии джаза под управлением Павла Овчинникова и активно работает в арт-кластере «Таврида». Обучаясь в Академии джаза под руководством Игоря Бутмана, Алиса продолжает развивать свои навыки и созидать яркую музыкальную атмосферу.