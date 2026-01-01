Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS

Квинтет Алисы Антипиной в джаз клубе «Союз композиторов»

На сцене джаз клуба «Союз композиторов» выступит квинтет Алисы Антипиной. Этот коллектив гармонично сочетает изысканность классического джаза с современными тенденциями, что делает их музыку привлекательной для широкой аудитории.

В программе выступления — известные джазовые стандарты и редкие композиции, включая энергичный свинг, латиноамериканские ритмы и проникновенные баллады. Особенностью станет исполнение авторских песен на английском языке, что добавит особую изюминку к выступлению.

Алиса Антипина и её команда — молодые, энергичные, веселые и темпераментные музыканты. Каждое выступление квинтета представляет собой уникальный музыкальный диалог, в котором отражается как изысканность классической эпохи, так и современные джазовые тенденции, откликающиеся молодежной аудитории.

Коллектив исполняет авторскую программу, способную заинтриговать даже самых искушенных слушателей. Вы услышите не только известные джазовые стандарты, но и редкие «артефакты», которые взволновали бы слух любого ценителя музыки.

В программе также представлены аранжировки на мелодии великих композиторов, таких как Duke Ellington, Cole Porter, Thelonious Monk, Sam Rivers и Charlie Shavers.

