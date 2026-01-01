Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS
Квинтет Алисы Антипиной JAZZ EXPRESS

Возраст 18+
О концерте

Квинтет Алисы Антипиной в джаз клубе «Союз композиторов»

На сцене джаз клуба «Союз композиторов» выступит квинтет Алисы Антипиной. Этот коллектив гармонично сочетает изысканность классического джаза с современными тенденциями, что делает их музыку привлекательной для широкой аудитории.

В программе выступления — известные джазовые стандарты и редкие композиции, включая энергичный свинг, латиноамериканские ритмы и проникновенные баллады. Особенностью станет исполнение авторских песен на английском языке, что добавит особую изюминку к выступлению.

Алиса Антипина и её команда — молодые, энергичные, веселые и темпераментные музыканты. Каждое выступление квинтета представляет собой уникальный музыкальный диалог, в котором отражается как изысканность классической эпохи, так и современные джазовые тенденции, откликающиеся молодежной аудитории.

Коллектив исполняет авторскую программу, способную заинтриговать даже самых искушенных слушателей. Вы услышите не только известные джазовые стандарты, но и редкие «артефакты», которые взволновали бы слух любого ценителя музыки.

Энергичный свинг, зажигательные ритмы латины, проникновенные баллады и композиции с авторским текстом на английском языке — всё это жанровое разнообразие позволяет квинтету рассказывать известные «истории» на новом языке.

В программе также представлены аранжировки на мелодии великих композиторов, таких как Duke Ellington, Cole Porter, Thelonious Monk, Sam Rivers и Charlie Shavers.

Позвольте себе стать частью джазового вихря и насладиться музыкальным упоением!

Июнь
30 июня вторник
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

