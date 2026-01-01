Квинтет Александра Ушкова: уникальная программа джаза

Квинтет под руководством Александра Ушкова готов представить зрителям захватывающую программу. В её основе — авторские композиции участников коллектива и произведения легенд современного джаза, таких как Курт Розенвинкель, Семуас Блейк и Лаж Лунд.

Таланты юга на одной сцене

В состав квинтета входят одни из самых талантливых музыкантов юга России, участники престижных джазовых фестивалей и конкурсов.

Уникальный склад и звучание

Каждый музыкант приносит в выступление свой характер и индивидуальное звучание, что делает программу разнообразной и запоминающейся. В квинтете участвуют:

Александр Ушков - гитара

- гитара Сергей Никитин - саксофон

- саксофон Кристина Выходцева - фортепиано

- фортепиано Екатерина Иртюга - контрабас

- контрабас Иван Бордунов - барабаны

Встреча эмоций с новыми музыкальными гранями

Приготовьтесь к встрече с современным интеллектуальным джазом, в котором все эмоции оживают под неожиданным углом. Это выступление станет отличной возможностью насладиться уникальной атмосферой и выразительными музыкальными интерпретациями.