Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квинтет Александра Ушкова
Киноафиша Квинтет Александра Ушкова

Квинтет Александра Ушкова

6+
Возраст 6+

О концерте

Квинтет Александра Ушкова: уникальная программа джаза

Квинтет под руководством Александра Ушкова готов представить зрителям захватывающую программу. В её основе — авторские композиции участников коллектива и произведения легенд современного джаза, таких как Курт Розенвинкель, Семуас Блейк и Лаж Лунд.

Таланты юга на одной сцене

В состав квинтета входят одни из самых талантливых музыкантов юга России, участники престижных джазовых фестивалей и конкурсов.

Уникальный склад и звучание

Каждый музыкант приносит в выступление свой характер и индивидуальное звучание, что делает программу разнообразной и запоминающейся. В квинтете участвуют:

  • Александр Ушков - гитара
  • Сергей Никитин - саксофон
  • Кристина Выходцева - фортепиано
  • Екатерина Иртюга - контрабас
  • Иван Бордунов - барабаны

Встреча эмоций с новыми музыкальными гранями

Приготовьтесь к встрече с современным интеллектуальным джазом, в котором все эмоции оживают под неожиданным углом. Это выступление станет отличной возможностью насладиться уникальной атмосферой и выразительными музыкальными интерпретациями.

Купить билет на концерт Квинтет Александра Ушкова

Помощь с билетами
В других городах
Март
26 марта четверг
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
17 апреля в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 3500 ₽
Эрик Б. Тернер
6+
Блюз
Эрик Б. Тернер
20 марта в 19:00 Эссе
от 2500 ₽
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6 марта в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше