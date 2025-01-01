Меню
Квест «Воображариум»
Киноафиша Квест «Воображариум»

Спектакль Квест «Воображариум»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест «Воображариум» для детей в Соляном переулке

Приглашаем всех желающих на уникальный квест «Воображариум», который перенесет вас в волшебный мир фантазии и воображения. Участники смогут не только стать главными героями увлекательной истории, но и вместе с друзьями преодолеть все преграды на пути к победе!

Что вас ждет?

На протяжении всего квеста участники будут исследовать мир, полный удивительных открытий. Главный герой квеста раскачает их воображение, продемонстрировав потрясающие чудеса микромагии. Кроме того, он познакомит юных искателей с секретами настоящих фокусников!

Финал: маленькое чудо

В кульминации квеста ребята увидят плоды своих стараний — настоящего мышонка Элджи. С помощью своих усилий они помогут ему вернуть прежний облик милого пушистого грызуна. Это станет не только увлекательным, но и эмоционально насыщенным моментом, который надолго останется в памяти!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения и погрузиться в мир чудес вместе с «Воображариумом»!

