Спектакль Квест «Ван Хельсинг»

Квест для подростков "Ван Хельсинг"

Погрузитесь в мрачную атмосферу средневекового замка с квестом "Ван Хельсинг" от компании "Взаперти"! Добро пожаловать в мир мрачных тайн и кровожадных сущностей. Этот захватывающий квест наполнен опасностями и загадками, где вам предстоит стать частью команды знаменитого охотника на вампиров или погрузиться в беспросветный мрак!

Похождения кромешной тьмы

Когда-то это должно было произойти... В одном из самых мрачных мест Трансильвании, где застывает кровь в жилах, снова неспокойно. Ван Хельсинг, много веков сдерживавший силы зла, неожиданно исчез. Вам предстоит разгадать его тайну в самом загадочном замке, где судьба столкнет вас с самим графом Дракулой.

Две версии для двойного удовольствия

Квест предлагает две версии: темную и светлую. Пройдите его дважды и получите совершенно разные впечатления. Знаменитый вампир Владислав Цепеш Дракула будет с вами до самого воскрешения или изгнания, в зависимости от от выбранной вами стороны – тьмы или света.

Что вас ждет на квесте?

Атмосферные декорации - погрузитесь в мир Дракулы, где каждая деталь оживляет историю.

Интерактивные задания и головоломки - используйте логику, интуицию и командную работу, чтобы справиться с непростыми вызовами.

Интригующий сюжет - раскройте тайны древних артефактов, сразитесь с монстрами и остановите древнее зло.

Безопасное и комфортное пространство - идеальный вариант для приключения с друзьями и семьей.

Высокий уровень детализации - каждая комната и задание созданы с любовью к жанру.

Подходит для всех уровней подготовки - интересные задачи как для новичков, так и для опытных игроков.

Незабываемые впечатления - отличная возможность провести время в компании и отметить праздник.

Добавьте острых ощущений

Не упустите шанс стать частью легенды и испытать себя в роли охотника на вампиров! Забронируйте квест "Ван Хельсинг" прямо сейчас и отправляйтесь в опасное, полное адреналина путешествие, полное загадок. Также вы можете добавить в квест дополнительного актера в образе "Монаха", чтобы сделать впечатления еще более острыми!

Важная информация

Перечень и вид включенных в стоимость игры персонажей может отличаться от представленных на фото/видео-материалах. Просьба уточнить информацию перед игрой. Квест проводится на локации квеста "Скуби Ду". Обратите внимание: если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до начала, игра может быть отменена.

