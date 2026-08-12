Квест для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас и вашу семью на увлекательный квест «В поисках сказочного сокровища», который пройдет в Музее русской сказки «За лесами, за горами». Это уникальное событие подарит вашим детям возможность стать настоящими исследователями!

Что вас ждет

Каждый участник получит карту и отправится в захватывающее приключение по залам музея. Здесь, внимательно рассматривая экспонаты, дети будут искать спрятанные буквы и собирать из них загаданное слово. На пути их будут ждать встречи с героями русских сказок, что сделает прогулку яркой и познавательной.

Уникальный формат

Квест «В поисках сказочного сокровища» — это не обычная экскурсия. Здесь ваши дети станут активными участниками захватывающей истории: отгадывая задания и разгадывая подсказки, они будут шаг за шагом приближаться к найденному сокровищу. В конце квеста всех, кто справится с задачами, ожидает чаепитие и приятные угощения!

Для кого подходит

Квест подходит для всей семьи и особенно интересен детям от 6 лет. Он будет интересен как маленьким исследователям, так и взрослым, желающим поддержать своих детей в этом увлекательном приключении!

Когда и где

Вы можете прийти в любое время в часы работы музея: ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме среды и воскресенья — с 10:00 до 18:00. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!