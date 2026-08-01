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Квест «В поисках ханских сокровищ»
Киноафиша Квест «В поисках ханских сокровищ»

Квест «В поисках ханских сокровищ»

6+
Возраст 6+

О выставке

Увлекательный квест "В поисках спрятанных ханских сокровищ!" в Казани

Приглашаем вас стать частью старинной легенды в нашем музее-галерее Тайны Сююмбике, который расположен всего в 5 минутах от Кремля Казани. Этот квест обещает стать интригующим событием для всей семьи.

Что вас ожидает?

  • Встреча с историей: Вы узнаете захватывающие факты о татарском наследии и культуре.
  • Решение загадок: Помогите главному герою найти спрятанные сокровища, преодолевая хитрые задания.
  • Инсценировка татарских сказок: Узнайте больше о культуре, участвуя в театрализованном представлении.
  • Знакомство с Сююмбике: Поймете, почему она является символом мудрости и национальной гордости для татарского народа.

Заключительный сюрприз

По завершении квеста вас ждёт особый сюрприз от самой Сююмбике! Насладитесь уютным чаепитием с душистым чаем и традиционными татарскими сладостями. Это будет отличная возможность обсудить все открытия и впечатления.

Длительность квеста: 60 минут. Не упустите шанс стать героем увлекательной истории!

Купить билет на выставка Квест «В поисках ханских сокровищ»

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В других городах
Август
13 августа четверг
13:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
15 августа суббота
18:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
17 августа понедельник
18:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
19 августа среда
18:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
21 августа пятница
11:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
23 августа воскресенье
10:30
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
24 августа понедельник
11:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
28 августа пятница
15:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽
31 августа понедельник
18:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 800 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
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12 августа в 11:00 Музей-галерея «Тайны Сююмбике»
от 1000 ₽
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Рюриковичи. 862–1598

12 августа в 09:00 Исторический парк «Россия — моя история»
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