Спектакль Квест «Узник подземелья»

Квест "Узник Подземелья" от компании "Взаперти" предлагает вам уникальную возможность погрузиться в мрачный мир средневековья, где от вашей отваги и смекалки зависит ваша судьба, заключенных в забытом замке. Вы заблудились на экскурсии, и вот уже дверь захлопнулась, а воздуха осталось совсем немного. Сможете ли вы выбраться и уцелеть, или останетесь здесь навсегда, как узники подземелья?
Не зря говорят, что старинные подземелья таят в себе множество тайн. Когда вы окажетесь там, будьте начеку — кажется, что вас кто-то наблюдает, и дверные замки могут захлопнуться в любой момент. Решать, как выйти из запутанных коридоров и ужасных темниц, придется вам и вашей команде.
Проверьте свою смекалку и отвагу в увлекательном квесте "Узник Подземелья". Забронируйте игру сегодня и станьте героями собственной легенды!
"Узник подземелья" — квест, который невозможно забыть. Он наполнен атмосферой таинственности и неожиданности: никогда не знаешь, что ждет за следующим поворотом. Этот квест уже давно имеет своих поклонников, которые снова и снова пытаются выбраться на свободу, открывая для себя что-то новое. Пройти его с первой попытки удается не каждому, что лишь добавляет интереса! Будьте готовы к запутанным ходам и неожиданным поворотам.
Важно! Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.