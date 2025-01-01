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Квест «Тайны леса»
Киноафиша Квест «Тайны леса»

Квест «Тайны леса»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест «Тайны леса» в музее «В Тишине»: погружение в мир приключений для всей семьи

Вас ждет незабываемое приключение в таинственном лесу, где каждый шаг может привести к неожиданным открытиям. Квест «Тайны леса» предлагает вам уникальную возможность стать частью увлекательной истории.

Что вас ждет?

На протяжении квеста вам предстоит найти загадочный артефакт, без которого невозможно покинуть затерянный мир. Для этого вам нужно будет:

  • Пройти через две увлекательные комнаты;
  • Решить более 10 заданий на проверку логики и смекалки;
  • Разгадать загадки, которые встретятся на вашем пути;
  • Преодолеть лабиринт, полный препятствий.

Эффекты, усиливающие атмосферу

Чтобы сделать ваше путешествие по лесу еще более захватывающим, квест дополнен звуковыми и световыми эффектами. Они создадут атмосферу интриги и напряжения, что позволит вам полностью погрузиться в игру.

Для кого этот квест?

Квест «Тайны леса» подходит для всех любителей загадок и приключений. Это отличное времяпрепровождение для семей, друзей и корпоративных групп. Не упустите шанс испытать свои силы и проверить свои аналитические способности!

Приходите и раскройте тайны леса!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 625 ₽ 11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 750 ₽ 11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

0+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
17 августа в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Мастер-класс по VR-живописи
6+
Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
16 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
29 июля в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
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