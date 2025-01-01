Меню
Квест «Сухой закон»
Киноафиша Квест «Сухой закон»

Спектакль Квест «Сухой закон»

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Алкогольный квест "Сухой Закон" для взрослых

Приготовьтесь к увлекательному приключению с алкогольным квестом «Сухой Закон» от компании Взаперти! Погрузитесь в атмосферу 1920-х годов, когда алкоголь находился под запретом, а тайны скрывались в каждом углу.

Загадки и вкусовые эксперименты

Этот квест объединяет умственные испытания и алкогольные дегустации, предлагая вам уникальный опыт в компании друзей. Ваше задание — разгадать серийные загадки, найти запрещенные напитки и выяснить, кто стоит за крупнейшей контрабандной сетью.

На протяжении всего квеста вас ждут эксклюзивные дегустации шотов с необычными ингредиентами. Каждое испытание станет не только интеллектуальным вызовом, но и гастрономическим удовольствием.

Идеальный выбор для праздников

«Сухой Закон» — отличный выбор для вечеринок, дней рождения или просто хорошего времяпрепровождения с друзьями. Объедините усилия с командой, чтобы разгадать секреты и насладиться атмосферой веселья и интриг!

Уникальный антураж 1920-х

Мы создали эффектное окружение, которое перенесет вас в державу Сухого Закона. Атмосферная музыка, яркие персонажи и стильные декорации сделают ваше приключение по-настоящему запоминающимся.

Специальное предложение

Не упустите возможность стать частью захватывающего алкогольного квеста «Сухой Закон»! Забронируйте свое место и откройте тайны эпохи, наслаждаясь великолепными шотами.

Примечание: Безалкогольную версию квеста необходимо заказывать заранее. Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

В других городах

В ближайшие дни

Квест «​Охотники за привидениями»​
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «​Охотники за привидениями»​
1 октября в 22:15 «Взаперти» на Миллионной
от 8500 ₽
Ролевая игра «Оазис»
16+
Перформанс Иммерсивный
Ролевая игра «Оазис»
25 октября в 12:40 «Взаперти» на Загородном
от 5200 ₽
Квест «Алиса в Стране Чудес»
6+
Иммерсивный
Квест «Алиса в Стране Чудес»
9 октября в 01:05 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
