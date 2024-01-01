Спектакль Квест «Сказка — Ложь»

Погружение в мир сказок: квест «Сказка - Ложь»

Каково это — оказаться внутри сказки? Побродить по комнатам Золушки, Русалочки, заглянуть в лабиринт семи гномов и посетить замок Рапунцель? В квесте «Сказка - Ложь» у вас есть уникальная возможность сделать это!

Сюжет

Во время квеста вам предстоит не только разгадывать головоломки и перемещаться по волшебным локациям, но и попытаться обмануть одну из самых могущественных ведьм — Малефисенту. Она уже много лет держит в плену прекрасных принцесс и других сказочных героев, таких как Пиноккио и Аладдин. Помните, в хороших сказках добро всегда побеждает зло. Постарайтесь сделать и свою сказку хорошей!

Сюрпризы в игре

Но будьте осторожны! На сторону зла может переметнуться один из игроков вашей команды. Следите за друг другом и не дайте себя обмануть!

Важно знать

Если администратор квеста не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, игра будет отменена. Поэтому убедитесь, что вы на связи!

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир сказок и стать частью захватывающего приключения. Удачи!