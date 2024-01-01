Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест «Сказка — Ложь»
Киноафиша Квест «Сказка — Ложь»

Спектакль Квест «Сказка — Ложь»

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир сказок: квест «Сказка - Ложь»

Каково это — оказаться внутри сказки? Побродить по комнатам Золушки, Русалочки, заглянуть в лабиринт семи гномов и посетить замок Рапунцель? В квесте «Сказка - Ложь» у вас есть уникальная возможность сделать это!

Сюжет

Во время квеста вам предстоит не только разгадывать головоломки и перемещаться по волшебным локациям, но и попытаться обмануть одну из самых могущественных ведьм — Малефисенту. Она уже много лет держит в плену прекрасных принцесс и других сказочных героев, таких как Пиноккио и Аладдин. Помните, в хороших сказках добро всегда побеждает зло. Постарайтесь сделать и свою сказку хорошей!

Сюрпризы в игре

Но будьте осторожны! На сторону зла может переметнуться один из игроков вашей команды. Следите за друг другом и не дайте себя обмануть!

Важно знать

Если администратор квеста не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, игра будет отменена. Поэтому убедитесь, что вы на связи!

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир сказок и стать частью захватывающего приключения. Удачи!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽ 00:50 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 5500 ₽ 11:20 от 5500 ₽ 12:50 от 5500 ₽ 14:20 от 5500 ₽ 15:50 от 5500 ₽ 17:20 от 5500 ₽ 18:50 от 5500 ₽ 20:20 от 5500 ₽ 21:50 от 6400 ₽ 23:20 от 6400 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
«Взаперти» на Загородном Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, литера А
09:50 от 4800 ₽ 11:20 от 4800 ₽ 12:50 от 4800 ₽ 14:20 от 4800 ₽ 15:50 от 4800 ₽ 17:20 от 5100 ₽ 18:50 от 5100 ₽ 20:20 от 5100 ₽ 21:50 от 5100 ₽

В ближайшие дни

Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
17 сентября в 10:00 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 7800 ₽
Квест «Гравити Фолз»
6+
Иммерсивный
Квест «Гравити Фолз»
9 ноября в 19:20 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
14 сентября в 17:30 «Взаперти» на Гороховой
от 6700 ₽
Театральные подборки