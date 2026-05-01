Квест «Школа Волшебников в Хогвартсе»

Уроки в Хогвартсе: волшебство для детей в Музее Гарри Поттера в Новосибирске
В Музее Гарри Поттера «Хогвартс Холл» в Новосибирске стартуют насыщенные уроки для детей. Эти занятия предлагают не только уникальные знания, но и море радости и праздника. Известные учителя магии готовы научить юных волшебников основам магического искусств.
Что вас ждет на уроках
- Распределение на факультеты. В Хогвартсе это происходит с помощью знаменитой Распределяющей Шляпы Годрика Гриффиндора.
- Примерка мантии-невидимки. Каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим Гарри Поттером.
- Урок заклинаний. Узнайте, как применять заклинание «Вайт бардакус» и испытать его силу.
- Зельеварение. Дети смогут создать собственное зелье под руководством волшебника.
- Общая магия. Овладение искусством холодного чародейства — это не только интересно, но и полезно!
- Тайные прорицания и заговоры. Откройте для себя магические секреты.
И это еще не все! У детей будут великолепные подарки и сюрпризы. В то время как их маленькие волшебники будут заняты на уроках, родители смогут свободно прогуляться по коридорам и библиотекам Хогвартса и сделать незабываемые фотографии.
Обращаем внимание, что профессора магии могут изменять программу уроков в зависимости от возможностей Хогвартса.