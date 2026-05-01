Квест «Школа волшебников в Хогвартсе»

Школа магии Хогвартс: волшебные уроки для детей в Музее Гарри Поттера в Красноярске

Школа магии Хогвартс ждет своих учеников! Уроки в ХогвартсХолле созданы не для получения оценок, а для того, чтобы дети не только овладели новыми знаниями, но и зарядились волшебным настроением в компании известных учителей магии.

Уроки в расписании Школы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШЛЯПОЙ: ученики окажутся в центре волшебных событий.

ученики окажутся в центре волшебных событий. УРОК ОБЩЕЙ МАГИИ: обучение искусству холодного чародейства, которое абсолютно безопасно для здоровья.

обучение искусству холодного чародейства, которое абсолютно безопасно для здоровья. УРОК ЗЕЛЬЕВАРЕНИЯ: ребята смогут наколдовать волшебный слайм — магическое приключение для всех!

ребята смогут наколдовать волшебный слайм — магическое приключение для всех! УРОК ЗАКЛИНАНИЙ: изучение силы заклинания «Вайт бардакус» — это просто необходимо для любого юного волшебника.

изучение силы заклинания «Вайт бардакус» — это просто необходимо для любого юного волшебника. УРОК ПО КВИДДИЧУ: полет на Nimbus 2021 и игра в Квиддич — мечта каждого ученика Школы волшебников!

Подарки и сюрпризы

Все ученики получат волшебные палочки и дипломы выпускников Школы Магии ХогвартсХолл. Но это еще не всё — в программе запланированы множество приятных подарков и сюрпризов!

Для родителей

Пока дети заняты на увлекательных уроках, родители смогут прогуляться по Музею ХогвартсХолл. Здесь представлено множество фотолокаций, героев и стенд с настоящими реликвиями из фильма. Не пропустите возможность сделать памятные фотографии!

Сувениры и подарки

Также посетите магазин ХогвартсМаг, где можно приобрести сувенирную продукцию и одежду героев сказки.

Количество мест ограничено — группа не более 15 человек.