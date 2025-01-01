Спектакль Квест «Путешественники во времени»

Меню
Квест «Путешественники во времени»
Квест для детей «Путешественники во времени» на Казанской

Приглашаем ваших детей в захватывающее путешествие, которое подарит им возможность стать настоящими путешественниками во времени. В этом увлекательном квесте маленькие искатели приключений смогут исследовать разные исторические эпохи, разгадывать загадки и выполнять интересные задания, чтобы вернуться обратно в настоящее.

Загадочное изобретение Дядюшки Профессора

Что ждет участников квеста? Все начинается с таинственного изобретения вашего Дядюшки Профессора, который много лет разрабатывал Машину Времени. Его мечта — вернуться в лучшие года юности — наконец приближается к реализации. Однако несколько дней назад он внезапно пропал, и вы подозреваете, что ему все же удалось запустить свой механизм. Отважитесь ли вы повторить его эксперимент?

Эпохи на каждом шагу

В этом приключении вас ожидает смена эпох: от пещерных времен до завтрашнего дня. Каждая комната квеста — это новые времена, которые нужно изучить и найти следы пропавшего профессора. На помощь вам приходит его Лаборант, готовый расшифровать все записи ученого и поддержать вас в поиске!

Игровые возможности и безопасность

Наш квест развивает критическое мышление, логику и интерес к истории, обогащая знания детей о различных культурах и временах. Яркие декорации и интерактивные задания удерживают внимание маленьких участников на протяжении всей игры, создавая атмосферу настоящего приключения!

Возрастные рекомендации

Квест подходит для детей от 6 до 12 лет. Мы гарантируем полную безопасность на протяжении всей игры — все задания учитывают возрастные особенности и разрабатываются под контролем опытных специалистов. Вы можете играть с друзьями или организовать групповое мероприятие — мы обеспечим веселое времяпрепровождение для всех!

Не упустите возможность!

Путешественники во Времени — это шанс для вашего ребенка стать героем своей собственной истории! Не упустите уникальную возможность подарить ребенку не только незабываемые впечатления, но и увлекательное изучение истории.

Квест проходит в той же локации, что и «Машина Времени». Для получения расписания и записи на игру, пожалуйста, посетите наш сайт. Обратите внимание: если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

В других городах

