Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
Киноафиша Квест «Побег из Алькатраса Kids!»

Спектакль Квест «Побег из Алькатраса Kids!»

6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест «Побег из Алькатраса Kids» - увлекательное приключение для детей!

Легендарная тюрьма «Алькатрас» открывает свои двери для юных героев! Приготовьтесь к захватывающему приключению, которое приведет ваших детей в мир поисков свободы и невероятных испытаний. В этом квесте маленькие исследователи столкнутся с захватывающими загадками и головоломками, а также узнают, что значит работать в команде.

Сюжет квеста

Злостный преступник Гордон, много лет провел за решеткой, нашел способ сбежать. Он подготовил целую сеть ловушек и заминировал всю тюрьму. Вашим детям предстоит не только разминировать Алькатрас, но и остановить Гордона любой ценой!

Задачи и вызовы

Каждое задание требует смекалки, командного духа и, конечно, дружбы. У юных героев есть всего 80 минут, чтобы обезвредить бомбы и справиться с опасностями далеко за пределами их воображения. Яркие декорации и интересные сюжетные элементы делают игру незабываемой!

Кому предназначен квест?

Квест подходит для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мы учитываем безопасность участников, поэтому все задания адаптированы под разные возрастные группы. Каждый сможет чувствовать себя комфортно и безопасно!

Приглашение друзей

Создайте команду с друзьями и погружайтесь в атмосферу приключений вместе! Этот квест станет не только захватывающим событием, но и отличным способом укрепить дружеские связи.

Дополнительная информация

В стоимость квеста уже включен аниматор – командир отряда. Рекомендуется приходить в спортивной одежде и сменной обуви, чтобы никто не отвлекался от игры! Обратите внимание: если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или не будет внесена предоплата за 24 часа до квеста, игра может быть отменена.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку фантастические впечатления и массу положительных эмоций! Узнайте расписание и записывайтесь на «Побег из Алькатраса Kids» на нашем сайте!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 7800 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽

В ближайшие дни

Квест-перформанс «Фараон»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Фараон»
8 октября в 15:00 «Взаперти» на Казанской
от 6200 ₽
Квест «Скуби Ду»
6+
Иммерсивный
Квест «Скуби Ду»
25 ноября в 14:30 «Взаперти» на Казначейской
от 5600 ₽
Квест «​Охотники за привидениями»​
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «​Охотники за привидениями»​
6 ноября в 19:30 «Взаперти» на Миллионной
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше