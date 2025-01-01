Спектакль Квест «Побег из Алькатраса Kids!»

Квест «Побег из Алькатраса Kids» - увлекательное приключение для детей!

Легендарная тюрьма «Алькатрас» открывает свои двери для юных героев! Приготовьтесь к захватывающему приключению, которое приведет ваших детей в мир поисков свободы и невероятных испытаний. В этом квесте маленькие исследователи столкнутся с захватывающими загадками и головоломками, а также узнают, что значит работать в команде.

Сюжет квеста

Злостный преступник Гордон, много лет провел за решеткой, нашел способ сбежать. Он подготовил целую сеть ловушек и заминировал всю тюрьму. Вашим детям предстоит не только разминировать Алькатрас, но и остановить Гордона любой ценой!

Задачи и вызовы

Каждое задание требует смекалки, командного духа и, конечно, дружбы. У юных героев есть всего 80 минут, чтобы обезвредить бомбы и справиться с опасностями далеко за пределами их воображения. Яркие декорации и интересные сюжетные элементы делают игру незабываемой!

Кому предназначен квест?

Квест подходит для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мы учитываем безопасность участников, поэтому все задания адаптированы под разные возрастные группы. Каждый сможет чувствовать себя комфортно и безопасно!

Приглашение друзей

Создайте команду с друзьями и погружайтесь в атмосферу приключений вместе! Этот квест станет не только захватывающим событием, но и отличным способом укрепить дружеские связи.

Дополнительная информация

В стоимость квеста уже включен аниматор – командир отряда. Рекомендуется приходить в спортивной одежде и сменной обуви, чтобы никто не отвлекался от игры! Обратите внимание: если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или не будет внесена предоплата за 24 часа до квеста, игра может быть отменена.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку фантастические впечатления и массу положительных эмоций! Узнайте расписание и записывайтесь на «Побег из Алькатраса Kids» на нашем сайте!