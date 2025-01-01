Спектакль Квест «По ту сторону закона»

Побег из тюрьмы: квест «По ту сторону закона» на Казанской

Долгожданная свобода — вот цель тех, кто пришёл на квест «По ту сторону закона». Участникам предстоит доверять каждой подсказке и прислушиваться к мнению товарищей. В противном случае стены будут давить на вас целый час, а дверь из камеры откроют снаружи, чтобы привести в действие приговор...

Что вас ждёт?

Чтобы успешно пройти квест побег из тюрьмы, вам понадобятся логичность, самообладание и умение работать в команде. Этот квест уже получил множество положительных отзывов и отлично подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже успел полюбить мир интеллектуальных игр.

Подсказки на каждом шагу

На протяжении всего квеста подсказки будут расположены на каждом шагу. Главное — внимательно следить за обстановкой и не разбудить охрану, пока вы решаете очередную загадку.

Командный дух

В квесте могут участвовать от 2 до 8 игроков. Обратите внимание, что стоимость указана за команду из пяти человек. Каждый дополнительный игрок обойдётся в 700 рублей.