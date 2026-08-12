Квест «Петроградская экспедиция. В поисках Золотого Петушка»

Квест для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательное приключение по Петроградской стороне, где вам предстоит найти Золотого Петушка — символ радости и счастья. Участникам квеста предстоит пройти три испытания: Холодом, Трудом и Сказкой, выполняя задания на каждой локации и собирая наклейки-печати.

Маршрут квеста

Квест начинается на фабрике мороженого «Джельмино» в ТРЦ «Великан Парк». Далее вы посетите музей русского быта «Изба-Забава» и завершите приключение в музее русской сказки «За лесами, за горами».

Что вас ждет?

Участников квеста ожидают увлекательные задания, интересные точки наблюдения и финальный подарок. Квест можно пройти за один день или разделить на несколько дней, не забывая, что карта участника и собранные наклейки сохраняются для удобства.

Программа квеста включает:

Три тематические локации;

Карту-путеводитель с заданиями;

Мороженое на старте маршрута;

Мастер-класс или интерактивный квест в «Избе-Забаве»;

Посещение музея русской сказки «За лесами, за горами»;

Прогулка по Петроградской стороне с заданиями у достопримечательностей;

Наклейки-печати за каждый этап;

Финальный подарок.

Тарифы

Тариф «Стандарт»: включает карту участника, задания на маршруте, 1 шарик мороженого, квест по музею русского быта «Изба-Забава» и самостоятельное посещение музея русской сказки.

Тариф «Премиум»: включает карту участника, задания на маршруте, 3 шарика мороженого, мастер-класс по росписи матрёшки в «Избе-Забаве», а также экскурсию по музею русской сказки.

Подходит для всей семьи

Квест отлично подойдет для семей с детьми от 6 лет. Важно, чтобы дети до 14 лет были с сопровождающим взрослым, которому также необходим отдельный билет.

Адреса маршрута

Фабрика мороженого «Джельмино»: Александровский парк, 4к3, ТРЦ «Великан Парк»;

Музей русского быта «Изба-Забава»: Александровский парк, 4к3, ТРЦ «Великан Парк»;

Музей русской сказки «За лесами, за горами»: Каменноостровский проспект, 61.

Время работы локаций

Фабрика мороженого «Джельмино»: ежедневно с 10:00 до 18:00;

Музей русского быта «Изба-Забава»: ежедневно с 10:00 до 21:00;

Музей русской сказки «За лесами, за горами»: ежедневно с 10:00 до 20:00, среда и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Не упустите шанс устроить себе и своей семье незабываемый день, полный веселья и жары сказочных приключений!