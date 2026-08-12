Квест «Петроградская экспедиция. В поисках Золотого Петушка»

Приглашаем вас на увлекательное приключение по Петроградской стороне, где вам предстоит найти Золотого Петушка — символ радости и счастья. Участникам квеста предстоит пройти три испытания: Холодом, Трудом и Сказкой, выполняя задания на каждой локации и собирая наклейки-печати.
Квест начинается на фабрике мороженого «Джельмино» в ТРЦ «Великан Парк». Далее вы посетите музей русского быта «Изба-Забава» и завершите приключение в музее русской сказки «За лесами, за горами».
Участников квеста ожидают увлекательные задания, интересные точки наблюдения и финальный подарок. Квест можно пройти за один день или разделить на несколько дней, не забывая, что карта участника и собранные наклейки сохраняются для удобства.
Тариф «Стандарт»: включает карту участника, задания на маршруте, 1 шарик мороженого, квест по музею русского быта «Изба-Забава» и самостоятельное посещение музея русской сказки.
Тариф «Премиум»: включает карту участника, задания на маршруте, 3 шарика мороженого, мастер-класс по росписи матрёшки в «Избе-Забаве», а также экскурсию по музею русской сказки.
Квест отлично подойдет для семей с детьми от 6 лет. Важно, чтобы дети до 14 лет были с сопровождающим взрослым, которому также необходим отдельный билет.
Не упустите шанс устроить себе и своей семье незабываемый день, полный веселья и жары сказочных приключений!