Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»

Спектакль Квест-перформанс «Сайлент Хилл»

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Квест "Сайлент Хилл" «Взаперти» на Казанской

Погрузитесь в атмосферу ужаса с квестом "Сайлент Хилл" от компании "Взаперти"! Готовы ли вы столкнуться с вашими худшими кошмарами? Этот квест приглашает вас испытать настоящий страх и напряжение в заброшенном городе, полном тайн и загадок.

Вы окажетесь в тумане Сайлент Хилла, города, который славится своими мрачными тайнами и пугающими легендами. Здесь реальность и кошмары сливаются воедино. Вам предстоит раскрыть тайны города, избегая опасностей, притаившихся за каждым углом. Только самые храбрые смогут разгадать все загадки и выбраться на свободу. Сможете ли вы выжить в этом месте, где оживают самые страшные кошмары?

Что вас ждет на квесте?

  • Напряженная атмосфера: Погрузитесь в мир страха и неопределенности, где каждая тень может стать вашим врагом.
  • Сложные головоломки: Решайте загадки, чтобы раскрыть секреты города и найти путь к спасению.
  • Иммерсивные декорации: Ощутите себя в Сайлент Хилле благодаря тщательно проработанным декорациям.
  • Командное испытание: Работайте в команде, чтобы преодолеть страхи и справиться с испытаниями, которые приготовил вам город.
  • Уникальный опыт: Наши квесты предлагают новые эмоции и испытания для любителей острых ощущений.
  • Безопасность и комфорт: Мы гарантируем безопасность всех участников на протяжении всей игры.
  • Удобное местоположение: Центральное расположение и гибкое расписание делают наши квесты доступными для всех.

Страшные встречи и интриги

Квест "Сайлент Хилл" — это настоящая проверка для сильных духом. В его атмосфере витает запах страха, потерянной надежды и упущенных возможностей. Вы можете неожиданно столкнуться с чудовищами и испытать настоящую драму.

В игре присутствует живой персонаж — легенда Сайлент Хилла, Пирамидоголовый. Вам придется разгадывать сложные загадки, чтобы оставить позади демонов и призраков из прошлого. Обратите внимание, что перечень персонажей может отличаться от показанных на фото и видео. Просим уточнять информацию перед началом игры.

Обратите внимание

В квесте предусмотрено бесконтактное взаимодействие с актером. Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Испытайте себя и откройте все тайны загадочного города. Забронируйте квест "Сайлент Хилл" сегодня и проверьте, готовы ли вы к встрече с неведомым!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

