Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест-перформанс «Ритуал»
Киноафиша Квест-перформанс «Ритуал»

Спектакль Квест-перформанс «Ритуал»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Квест-перфоманс «Ритуал» для взрослых в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к уникальному театральному опыту! Квест-перфоманс «Ритуал» приглашает вас в мистический сюжет с незабываемыми приключениями и тремя необычными финалами. Вы получаете тревожное сообщение от старого друга: Мне нужна помощь. Я в опасности. Приходи к ним под видом нового ученика. Это и становится началом вашего погружения в загадочный мир.

Сюжет и атмосфера

Несколько месяцев ваш друг не выходил на связь. Последнее, что известно, — он оказался в центре духовного и личностного развития, откуда невозможно уйти. Это место хранит свои тайны, и вопрос только в том, кому здесь можно доверять. Каждая комната огромного дворца XIX века, где происходит действие, выглядит как кадр из мистического фильма, погружая вас в напряжённую атмосферу.

Особенности квеста

  • Три варианта финала, где ваши решения влияют на исход истории;
  • Музыка и свет выступают полноценными героями перфоманса;
  • Подходит для ценителей атмосферных, мистических квестов и спектаклей с акцентом на театр.

Информация для участников

Формат: бесконтактный иммерсионный театр с актерами.

Рекомендуемый возраст участников: от 14 лет.

Локация: Санкт-Петербург, ул. Миллионная 23, в помещении квеста «Потрошитель» как альтернативная версия.

Длительность игры: 60 минут.

Создайте свой финал

Квест-перфоманс «Ритуал» — это не просто игра, а настоящий мистический спектакль, где вы сами создаете финал. Попробуйте погрузиться в атмосферу тайны и помогите спасти других учеников!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽

В ближайшие дни

Квест для детей «Тайна золотого слона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Тайна золотого слона»
19 октября в 17:30 «Взаперти» на Казначейской
от 8700 ₽
Квест «Безумие Алисы»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Безумие Алисы»
1 октября в 19:05 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Квест «​Место преступления»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Место преступления»​
6 октября в 12:00 «Взаперти» на Миллионной
от 4800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше