Спектакль Квест-перформанс «Фараон»

Квест "Фараон" – Погружение в Древний Египет

Приготовьтесь к незабываемому приключению с квестом «Фараон» от компании «Взаперти». Этот уникальный квест погружает вас в мир древних тайн и мрачных загадок, где ужасы древнего Египта могут оказаться ближе, чем вы думаете.

Сюжет и обстановка

Вы и ваша команда археологов отправляетесь на раскопки неподалеку от Каира. Однако атмосфера на месте экспедиции наводит тревогу: гробовая тишина нарушает ваши ожидания. Ваши предшественники, возглавляемые ведущим археологом, пропали без вести. В их последнем сообщении звучало лишь: «Мы нашли его...» Остерегайтесь. Древние проклятия не дремлют!

Что вас ждет

Ужасающие декорации и спецэффекты: Полная атмосфера загадочного и мрачного Древнего Египта.

Зловещие головоломки: Используйте логику и смекалку, чтобы преодолеть древние ловушки.

Интригующий сюжет: Каждый шаг – новый риск, каждое решение может привести к неожиданным последствиям.

Безопасное пространство: Идеальная обстановка для острых ощущений в компании друзей и семьи.

Высокий уровень детализации: Каждая комната и задание воссоздают атмосферу Древнего Египта с максимальной точностью.

Для любителей адреналина: Испытайте настоящий страх и острые ощущения в обстановке древних проклятий.

Незабываемые впечатления: Отличный способ провести время с друзьями или отметить праздник.

Подробности игры

Квест «Фараон» также предоставляет возможность бесконтактного взаимодействия с актером. Учтите, что перечень и виды персонажей могут отличаться от показанных в материалах. Бронирование стоит осуществить заранее, чтобы избежать неожиданных отмен.

Не упустите шанс испытать себя в мрачных глубинах египетских гробниц! Анубис ждет вас. Забронируйте квест «Фараон» сейчас и станьте частью этой захватывающей истории!

Замечание: Квест проходит в той же локации, что и «Испытания Анубиса». Если администратор не сможет связаться с вами для подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до игры, квест будет отменен.