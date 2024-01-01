Спектакль Квест-перформанс «Фараон»

Приготовьтесь к незабываемому приключению с квестом «Фараон» от компании «Взаперти». Этот уникальный квест погружает вас в мир древних тайн и мрачных загадок, где ужасы древнего Египта могут оказаться ближе, чем вы думаете.
Вы и ваша команда археологов отправляетесь на раскопки неподалеку от Каира. Однако атмосфера на месте экспедиции наводит тревогу: гробовая тишина нарушает ваши ожидания. Ваши предшественники, возглавляемые ведущим археологом, пропали без вести. В их последнем сообщении звучало лишь: «Мы нашли его...» Остерегайтесь. Древние проклятия не дремлют!
Квест «Фараон» также предоставляет возможность бесконтактного взаимодействия с актером. Учтите, что перечень и виды персонажей могут отличаться от показанных в материалах. Бронирование стоит осуществить заранее, чтобы избежать неожиданных отмен.
Не упустите шанс испытать себя в мрачных глубинах египетских гробниц! Анубис ждет вас. Забронируйте квест «Фараон» сейчас и станьте частью этой захватывающей истории!
Замечание: Квест проходит в той же локации, что и «Испытания Анубиса». Если администратор не сможет связаться с вами для подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до игры, квест будет отменен.