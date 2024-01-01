Меню
Квест-перформанс «Фараон»
Киноафиша Квест-перформанс «Фараон»

Спектакль Квест-перформанс «Фараон»

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Квест "Фараон" – Погружение в Древний Египет

Приготовьтесь к незабываемому приключению с квестом «Фараон» от компании «Взаперти». Этот уникальный квест погружает вас в мир древних тайн и мрачных загадок, где ужасы древнего Египта могут оказаться ближе, чем вы думаете.

Сюжет и обстановка

Вы и ваша команда археологов отправляетесь на раскопки неподалеку от Каира. Однако атмосфера на месте экспедиции наводит тревогу: гробовая тишина нарушает ваши ожидания. Ваши предшественники, возглавляемые ведущим археологом, пропали без вести. В их последнем сообщении звучало лишь: «Мы нашли его...» Остерегайтесь. Древние проклятия не дремлют!

Что вас ждет

  • Ужасающие декорации и спецэффекты: Полная атмосфера загадочного и мрачного Древнего Египта.
  • Зловещие головоломки: Используйте логику и смекалку, чтобы преодолеть древние ловушки.
  • Интригующий сюжет: Каждый шаг – новый риск, каждое решение может привести к неожиданным последствиям.
  • Безопасное пространство: Идеальная обстановка для острых ощущений в компании друзей и семьи.
  • Высокий уровень детализации: Каждая комната и задание воссоздают атмосферу Древнего Египта с максимальной точностью.
  • Для любителей адреналина: Испытайте настоящий страх и острые ощущения в обстановке древних проклятий.
  • Незабываемые впечатления: Отличный способ провести время с друзьями или отметить праздник.

Подробности игры

Квест «Фараон» также предоставляет возможность бесконтактного взаимодействия с актером. Учтите, что перечень и виды персонажей могут отличаться от показанных в материалах. Бронирование стоит осуществить заранее, чтобы избежать неожиданных отмен.

Не упустите шанс испытать себя в мрачных глубинах египетских гробниц! Анубис ждет вас. Забронируйте квест «Фараон» сейчас и станьте частью этой захватывающей истории!

Замечание: Квест проходит в той же локации, что и «Испытания Анубиса». Если администратор не сможет связаться с вами для подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до игры, квест будет отменен.

