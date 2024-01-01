Спектакль Квест «Ограбление Казино»

Меню
12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приключенческий квест «Ограбление Казино» в Санкт-Петербурге

Готовы ли вы испытать удачу и умение в дерзком ограблении казино? Квест «Ограбление Казино» от компании «Взаперти» приглашает вас и вашу команду стать участниками захватывающего приключения, где каждый шаг может принести как огромные богатства, так и непредсказуемые опасности.

Сюжет

Вы – группа искусных аферистов, которые спланировали самое дерзкое ограбление в истории. Вашей целью становится одно из крупнейших и самых защищенных казино города. У вас есть лишь один час, чтобы пробраться сквозь систему безопасности, обойти хитроумные ловушки и вынести баснословный куш. Сможете ли вы преодолеть все препятствия и скрыться, прежде чем вас обнаружат?

Действия и выбор

Что делать с находкой? Решайте сами: можете обратиться в полицию и рассекретить схему по отмыванию преступных денег, а можете... хорошенько повеселиться! Но для начала – сделайте верный ход!

Особенности квеста

  • Захватывающий сценарий: Почувствуйте себя мастерами криминального искусства в мире азарта и больших ставок.
  • Интерактивные головоломки: Используйте все свои навыки, чтобы взломать сейфы, обойти системы безопасности и перехитрить охрану.
  • Эффектные декорации: Окунитесь в атмосферу роскоши и риска, с вниманием к каждой детали, воссоздающей интерьер элитного казино.
  • Командная игра: Соберите команду профессионалов, чтобы работать вместе и преодолевать любые испытания.
  • Индивидуальный подход: Мы разрабатываем квесты, которые оставляют яркие впечатления и захватывают с первых минут.
  • Максимальная безопасность: Наши квесты соответствуют всем стандартам безопасности, обеспечивая комфортную игру для всех участников.
  • Доступность и удобство: Гибкое расписание и удобное расположение делают наше приключение доступным для всех желающих.

Для кого этот квест?

Не упустите возможность проверить свои умения и испытать удачу в невероятном ограблении казино. Квест «Ограбление Казино» подходит не только взрослым, но и детским командам. Если вы бронируете игру для детей младше 14 лет, обязательно предупредите об этом администратора при бронировании.

Условия бронирования

Имейте в виду, что если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра может быть отменена.

Забронируйте квест «Ограбление Казино» сегодня и проверьте, сможете ли вы стать настоящими легендами криминального мира! Дерзкий и невероятно увлекательный приключенческий квест, который перенесет вас в атмосферу Лас-Вегаса на целый час!

В других городах

