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Квест «Морские волки»
Билеты от 13500₽
Киноафиша Квест «Морские волки»

Спектакль Квест «Морские волки»

6+
Возраст 6+
Билеты от 13500₽

О концерте/спектакле

Погружение в пиратский мир: квест в музее

Вас ждет увлекательное приключение, полное тайн и морских легенд! Морской пират скрывается от преследования в музее, где вы сможете стать частью его команды. Вместе с ним вы отправитесь на поиски заветного клад-сундука с золотыми дублонами!

Что вас ожидает?

Во время квеста, который проведет опытный пират, участники будут:

  • тренировать ловкость и сноровку;
  • изучать морские приметы;
  • обучаться вязанию морских узлов;
  • создавать обереги на память;
  • осваивать морские сигналы;
  • разучивать энергичный пиратский танец.

Условия участия

Стоимость участия указана для группы до 10 человек. Входной билет в музей оплачивать дополнительно не требуется.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящих пиратских приключений! Записывайтесь на квест и станьте частью увлекательной истории!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽
20 сентября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽
25 октября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽
29 ноября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 13500 ₽

В ближайшие дни

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28 августа в 17:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
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