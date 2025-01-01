Спектакль Квест «Морские волки»

Вас ждет увлекательное приключение, полное тайн и морских легенд! Морской пират скрывается от преследования в музее, где вы сможете стать частью его команды. Вместе с ним вы отправитесь на поиски заветного клад-сундука с золотыми дублонами!
Во время квеста, который проведет опытный пират, участники будут:
Стоимость участия указана для группы до 10 человек. Входной билет в музей оплачивать дополнительно не требуется.
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящих пиратских приключений! Записывайтесь на квест и станьте частью увлекательной истории!