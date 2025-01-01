Спектакль Квест «Морские волки»

Погружение в пиратский мир: квест в музее

Вас ждет увлекательное приключение, полное тайн и морских легенд! Морской пират скрывается от преследования в музее, где вы сможете стать частью его команды. Вместе с ним вы отправитесь на поиски заветного клад-сундука с золотыми дублонами!

Что вас ожидает?

Во время квеста, который проведет опытный пират, участники будут:

тренировать ловкость и сноровку;

изучать морские приметы;

обучаться вязанию морских узлов;

создавать обереги на память;

осваивать морские сигналы;

разучивать энергичный пиратский танец.

Условия участия

Стоимость участия указана для группы до 10 человек. Входной билет в музей оплачивать дополнительно не требуется.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящих пиратских приключений! Записывайтесь на квест и станьте частью увлекательной истории!