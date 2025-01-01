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Квест «Миссия невыполнима»
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Киноафиша Квест «Миссия невыполнима»

Квест «Миссия невыполнима»

6+
Возраст 6+
Билеты от 625₽

О концерте/спектакле

Квест "Секретная лаборатория": Откройте тайны Иллизиума

Приглашаем вас на захватывающее приключение в квесте «Секретная лаборатория», где вам предстоит стать частью команды агентов, которым необходимо найти и уничтожить опасный вирус Иллизиум. Успейте выполнить миссию до того, как истечет время!

Что вас ждет?

В течение 60 минут вы погрузитесь в атмосферу напряжения и загадок. Таймер обратного отсчета уже активирован, и у вас есть всего один час, чтобы справиться с испытаниями.

Две комнаты, более 10 заданий

Квест включает в себя две уникальные комнаты, каждая из которых предлагает более 10 заданий на проверку логики и сообразительности. Вам придется разгадать шифры, решить загадки и пройти все этапы, чтобы дойти до конца.

Эффекты, усиливающие впечатления

Чтобы сделать ваше приключение еще более захватывающим, мы подготовили звуковые и световые эффекты, которые добавят реалистичности и напряжения в процесс. Каждый элемент квеста продуман до мелочей для создания незабываемых эмоций.

Не упустите шанс!

Приходите с друзьями и проверьте свои способности в решении головоломок. "Секретная лаборатория" — это не только игра, но и возможность проверить командный дух и ловкость ума. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики
16+
Живопись Графика
Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики
14 августа в 11:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
VR Gallery 2.0
16+
Интерактивный Живопись Инсталляция
VR Gallery 2.0
26 июля в 21:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
0+
Мастер-класс
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия)
19 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
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