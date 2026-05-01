Квест «Майнкрафт. Вне игры!»

Квест для детей в парке «Волшебная миля»

Приглашаем детей от 6 лет и старше принять участие в увлекательном квесте «Майнкрафт. Вне игры!» в парке «Волшебная миля». Это уникальное событие продлится 45 минут и наполнено захватывающими заданиями вместе с любимыми героями Стэном и Алекс.

Что вас ждет?

Во время квеста участникам предстоит:

Собрать снаряжение

Разгадать головоломки

Сразиться с драконами и пауками

Найти путь домой через волшебные локации: пещеры, корабли, хижины магов и даже домик хоббита

Каждое действие имеет значение, а успех зависит от командной работы и смекалки. Это не просто игра — это настоящая приключенческая миссия!

Правила участия

Важно! Участвовать в квесте могут только дети от 5 лет и старше, без сопровождения взрослых. Если взрослый хочет участвовать, ему необходимо приобрести билет на спектакль.

Что входит в стоимость билета?

При покупке билета вы получаете:

Неограниченное время пребывания в парке

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам

Участие во всех мастер-классах в течение дня

Посещение сферического кинотеатра с показами фильмов

Участие в интерактивных мероприятиях и шоу-программах

Кулеры с питьевой водой на территории парка

Wi-Fi для всех посетителей

Обращаем внимание: при посещении парка обязательно наличие сменной обуви, как для детей, так и для взрослых. Ждем вас в «Волшебной миле»!