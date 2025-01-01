Спектакль Квест «Малефисента в мире Диснея»

Квест для детей «Малефисента в мире Диснея»

Весь мир ДисНЕя в тревоге! Злая ведьма Малефисента похитила и заточила в плен всех принцесс, а также Джина, Алладина и Пиноккио. Этот захватывающий квест ждёт своих юных спасителей из магического мира, которые готовы отправиться на помощь!

Погружение в сказку

Участники квеста станут героями безумных диснеевских историй. Их ждёт возможность побывать в знаменитых домиках таких персонажей, как Белоснежка, Золушка, Малефисента и Рапунцель. Это увлекательное погружение в сказку подарит меньше секунд в жизни современных детей, чем у их мультяшных двойников.

Важно знать

Если администратор квеста не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования, к сожалению, игра будет отменена. Убедитесь, что у вас есть все необходимые контактные данные!

Локация проведения

Квест проходит в Арт-пространстве «Сказка - Ложь», где вас ждут удивительные приключения и загадки, способные увлечь не только детей, но и взрослых!

Приходите и спасайте принцесс! Это будет незабываемое приключение в мире ваших любимых героев.