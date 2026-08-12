Квест-игра «Загадки Избы-забавы» в музее русского быта

Отправляйтесь в увлекательный квест по музею русского быта «Изба-забава»! Участникам предстоит изучить пространство музея и разгадать множество загадок.

Во время квеста вам нужно будет найти ответы на вопросы и собрать зашифрованное слово. За успешное прохождение всех испытаний гостей ждет приятный приз. Это отличная возможность в игровой форме познакомиться с предметами русского быта и узнать интересные факты из жизни наших предков.

Почему стоит посетить квест?

Квест «Загадки Избы-забавы» подходит для посетителей любого возраста, но особенно увлекателен для семейного прохождения, когда дети и взрослые могут вместе искать подсказки и разгадывать тайны.

Обратите внимание, что дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослого, которому также потребуется отдельный входной билет.

Не упустите возможность открыть для себя музей с новой стороны и весело провести время всей семьей!