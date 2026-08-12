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Квест-игра «Загадки Избы-забавы»
Киноафиша Квест-игра «Загадки Избы-забавы»

Квест-игра «Загадки Избы-забавы»

6+
Возраст 6+

О квесте

Квест-игра «Загадки Избы-забавы» в музее русского быта

Отправляйтесь в увлекательный квест по музею русского быта «Изба-забава»! Участникам предстоит изучить пространство музея и разгадать множество загадок.

Во время квеста вам нужно будет найти ответы на вопросы и собрать зашифрованное слово. За успешное прохождение всех испытаний гостей ждет приятный приз. Это отличная возможность в игровой форме познакомиться с предметами русского быта и узнать интересные факты из жизни наших предков.

Почему стоит посетить квест?

Квест «Загадки Избы-забавы» подходит для посетителей любого возраста, но особенно увлекателен для семейного прохождения, когда дети и взрослые могут вместе искать подсказки и разгадывать тайны.

Обратите внимание, что дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослого, которому также потребуется отдельный входной билет.

Не упустите возможность открыть для себя музей с новой стороны и весело провести время всей семьей!

Купить билет на квест Квест-игра «Загадки Избы-забавы»

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29 августа
30 августа
31 августа
12 августа среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13 августа четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
14 августа пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15 августа суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16 августа воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17 августа понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18 августа вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19 августа среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
20 августа четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
21 августа пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
22 августа суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
23 августа воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
24 августа понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
25 августа вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
26 августа среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
27 августа четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
28 августа пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
29 августа суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
30 августа воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
31 августа понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
11:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
12:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
13:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
15:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
16:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
17:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
18:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽
19:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 500 ₽

Фотографии

Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы» Квест-игра «Загадки Избы-забавы»

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Детский Эскейп

Квест «Побег из Алькатраса Kids!»

12 августа в 10:00 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 8300 ₽
Квест для детей «Динозавры Kids!»
6+
Детский

Квест для детей «Динозавры Kids!»

12 августа в 10:00 «Взаперти» в Соляном
от 8300 ₽
Детский квест «Пиратское сокровище»
6+
Детский

Детский квест «Пиратское сокровище»

12 августа в 10:20 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
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