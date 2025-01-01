Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест-игра для детей «Иммерсивный Хэллоуин» с мастер-классом
Киноафиша Квест-игра для детей «Иммерсивный Хэллоуин» с мастер-классом

Квест-игра для детей «Иммерсивный Хэллоуин» с мастер-классом

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Иммерсивный Хэллоуин для всей семьи

Кто сказал, что Хэллоуин только для взрослых? Всё лучшее предназначено для детей! Пришло время безумных игр и оранжевых приключений. Вашим маленьким и большим «тыковкам» уже пришла пора повеселиться?

«Иммерсивный Хэллоуин» — это уникальное событие, которое соединяет прошлое и настоящее. Писатели и герои, духи и живые существа существуют бок о бок, создавая волшебную атмосферу. Вы ощутите шорох пера, скрип половицы и шёпот книг накануне Дня всех святых.

Погружение в тайны Хэллоуина

Вас ждёт захватывающее путешествие по истории, традициям и празднованию Хэллоуина. Во время вашего приключения вы встретите духов и сможете воспользоваться свитками, артефактами и зельями. Лукавые призраки будут ожидать от вас выполнения загадочных заданий в обмен на раскрытие тайны монеты.

Мастер-класс по приготовлению светильника

Не упустите шанс найти выход из одержимого квартала и воспламенить огонь в сердцах! И, конечно же, не забудьте забрать Светильник Джека — участников ожидает мастер-класс по приготовлению светильника из тыквы. Присоединяйтесь к веселью и создайте свою уникальную тыкву!

Купить билет на выставка Квест-игра для детей «Иммерсивный Хэллоуин» с мастер-классом

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
25 октября суббота
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
26 октября воскресенье
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
27 октября понедельник
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
28 октября вторник
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
29 октября среда
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
30 октября четверг
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
31 октября пятница
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
1 ноября суббота
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
2 ноября воскресенье
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
3 ноября понедельник
11:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
12:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
13:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
14:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
15:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽
16:30
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
18 ноября в 15:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
4 октября в 20:00 Музей «Арт и факты»
от 690 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
25 октября в 16:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше