Иммерсивный Хэллоуин для всей семьи

Кто сказал, что Хэллоуин только для взрослых? Всё лучшее предназначено для детей! Пришло время безумных игр и оранжевых приключений. Вашим маленьким и большим «тыковкам» уже пришла пора повеселиться?

«Иммерсивный Хэллоуин» — это уникальное событие, которое соединяет прошлое и настоящее. Писатели и герои, духи и живые существа существуют бок о бок, создавая волшебную атмосферу. Вы ощутите шорох пера, скрип половицы и шёпот книг накануне Дня всех святых.

Погружение в тайны Хэллоуина

Вас ждёт захватывающее путешествие по истории, традициям и празднованию Хэллоуина. Во время вашего приключения вы встретите духов и сможете воспользоваться свитками, артефактами и зельями. Лукавые призраки будут ожидать от вас выполнения загадочных заданий в обмен на раскрытие тайны монеты.

Мастер-класс по приготовлению светильника

Не упустите шанс найти выход из одержимого квартала и воспламенить огонь в сердцах! И, конечно же, не забудьте забрать Светильник Джека — участников ожидает мастер-класс по приготовлению светильника из тыквы. Присоединяйтесь к веселью и создайте свою уникальную тыкву!