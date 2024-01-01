Меню
Квест «Гравити Фолз»
Киноафиша Квест «Гравити Фолз»

Спектакль Квест «Гравити Фолз»

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Гравити Фолз: детский квест от компании "Взаперти"

Приглашаем вас на захватывающий квест «Гравити Фолз» от компании «Взаперти»! Это уникальное приключение перенесет вас в таинственный городок штата Орегон, где проходят паранормальные явления и скрываются магические существа.

Сюжет квеста

Вам предстоит разгадать все секреты загадочного городка и узнать, куда пропал владелец Хижины — дядюшка Стэн. Также вам нужно будет остановить опасного Билла Шифра, чтобы спасти Гравити Фолз. Вместе с друзьями вы отправитесь на поиски таинственных артефактов и разгадывания головоломок, погружаясь в мир приключений.

Что вас ждет на квесте?

  • Незабываемая атмосфера: Воссозданная с точностью до мелочей, она заставит почувствовать себя частью мультсериала.
  • Сложные головоломки: Увлекательные задания приведут в восторг и испытать ваши умственные способности.
  • Уникальные декорации: Специальные эффекты позволят вам погрузиться в мир Билла Сайфера.
  • Безопасное пространство: Идеальное место для веселого времяпрепровождения с семьей и друзьями.
  • Подходит для всех возрастов: Интересные задачи как для детей, так и для взрослых сделают ваш день незабываемым.

Почему стоит выбрать квест «Гравити Фолз»?

Это отличный способ провести время — подходит для праздников, дней рождений и просто веселых выходных. Не упустите шанс окунуться в мир «Гравити Фолз» и стать частью невероятной истории с Диппером и Мейбл!

Бронирование

Забронируйте свой квест прямо сейчас и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления. Имейте в виду: квест проходит в локации, расположенной рядом с «Хижина в Лесу». Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Компания «Взаперти» — ваши приключения начинаются здесь!

В других городах

