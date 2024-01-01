Спектакль Квест «Гравити Фолз»

Приглашаем вас на захватывающий квест «Гравити Фолз» от компании «Взаперти»! Это уникальное приключение перенесет вас в таинственный городок штата Орегон, где проходят паранормальные явления и скрываются магические существа.
Вам предстоит разгадать все секреты загадочного городка и узнать, куда пропал владелец Хижины — дядюшка Стэн. Также вам нужно будет остановить опасного Билла Шифра, чтобы спасти Гравити Фолз. Вместе с друзьями вы отправитесь на поиски таинственных артефактов и разгадывания головоломок, погружаясь в мир приключений.
Это отличный способ провести время — подходит для праздников, дней рождений и просто веселых выходных. Не упустите шанс окунуться в мир «Гравити Фолз» и стать частью невероятной истории с Диппером и Мейбл!
Забронируйте свой квест прямо сейчас и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления. Имейте в виду: квест проходит в локации, расположенной рядом с «Хижина в Лесу». Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.
Компания «Взаперти» — ваши приключения начинаются здесь!