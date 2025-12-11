Меню
Квест-экскурсия «Вегас»
Киноафиша Квест-экскурсия «Вегас»

Квест-экскурсия «Вегас»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О квесте

Квест-экскурсия «Вегас» в музее азартных игр

Музей азартных игр приглашает на увлекательную квест-экскурсию «Вегас». За полтора часа участники познакомятся с захватывающей историей азартных игр и испытают удачу в популярных играх Лас-Вегаса под чутким руководством профессионального крупье.

Игра с фан-фишками

Важно отметить, что все игры в рамках экскурсии проводятся на фан-фишки. Это обеспечивает атмосферу веселья и ярких эмоций, позволяя всем участникам насладиться процессом без финансового риска.

Что вас ждет?

Квест-экскурсия станет отличным способом провести время с друзьями, получить новые знания об азартных играх и разнообразить обыденные будни. Особенно такую активность оценят любители острых ощущений и те, кто ищет новые впечатления.

Подготовьтесь к праздникам!

Зарядитесь хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями перед новогодними праздниками! Спешите записаться на уникальный опыт, который никого не оставит равнодушным.

Фотографии

Квест-экскурсия «Вегас»

