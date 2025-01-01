Меню
Квест «Египетская сила»
Киноафиша Квест «Египетская сила»

Спектакль Квест «Египетская сила»

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Квест для взрослых «Египетская Сила» — загадки и веселье в мире Древнего Египта!

Приглашаем вас в уникальное приключение с алкогольным квестом «Египетская Сила» от компании Взаперти! Это идеальное сочетание интеллектуальных задач и алкогольных дегустаций подарит вам незабываемые впечатления.

Разгадка древних тайн

Вас ждут увлекательные загадки египетских фараонов и секреты, скрытые в песках времени. В этом квесте вы не только будете решать головоломки, но и сможете попробовать авторские алкогольные шоты. Возьмите с собой друзей — это отличный выбор для дружеских встреч, дней рождений и праздничных вечеров!

Безалкогольная версия для водителей

Для тех, кто за рулем, предусмотрена безалкогольная версия квеста. Это то же самое увлекательное приключение, но без градуса!

Приключение в саркофаге

Вы попадете в саркофаг в роли любознательных исследователей. Открыв гробницу фараона, вы столкнетесь с древним проклятием. Чтобы избавиться от него и выбраться, вам предстоит пройти все испытания, а по ходу дела — дегустировать шоты с интересными ингредиентами. Каждое испытание будет не только увлекательным, но и вкусным!

Уникальная атмосфера

Мы создали неповторимый антураж, который перенесет вас в мир Древнего Египта. Эффектные декорации и музыкальное сопровождение добавят шарма вашему приключению. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего алкогольного мероприятия!

Бронирование и важные детали

Забронируйте свое место в квесте «Египетская Сила» и раскройте тайны древних фараонов, наслаждаясь шотами! Обратите внимание, что безалкогольную версию квеста нужно заказывать заранее. Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» на Марата Санкт-Петербург, Марата, 68
Санкт-Петербург, 1 сентября
