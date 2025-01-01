Спектакль Квест для детей «Квест 007: Дети шпионов»

Приключение в мире шпионизации: Квест для детей «Квест 007: Дети шпионов»

Всемирная шпионская организация открывает свои двери для самых юных агентов! Квест «Квест 007: Дети шпионов» предлагает уникальную возможность стать частью команды, способной предотвратить грандиозную катастрофу, угрожающий человечеству.

О квесте

В этой захватывающей игре юные шпионы смогут испытать свои умения: ловкость, смекалку, выносливость и смелость — вот те качества, которые помогут им успешно справиться с опасным компьютерным вирусом. Малышам предстоит решить сложные задачи, разгадать загадки и пройти через множество испытаний, которые ждут их на пути к успеху.

Обратите внимание

Если администратор квеста не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования, к сожалению, игра будет отменена. Поэтому следите за сообщениями и оставайтесь на связи!

Не упустите возможность стать шпионом в своем городе и делайте шаги к настоящим приключениям!