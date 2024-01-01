Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест для детей «Динозавры Kids!»
Киноафиша Квест для детей «Динозавры Kids!»

Спектакль Квест для детей «Динозавры Kids!»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключение в мире динозавров: квест «Динозавры Kids!»

Приглашаем вас в увлекательное приключение в мир динозавров! Погрузитесь в захватывающую атмосферу доисторической эпохи, где каждый участник станет настоящим исследователем. Ваши дети отправятся на поиски динозавров, разгадывая головоломки и выполняя задания, которые помогут раскрыть тайны древних ящеров.

Что ждет участников квеста?

Парк Юрского периода открывает свои двери для юных археологов и исследователей! Внутри вас ждут:

  • таинственная лаборатория
  • полет на самолете всем экипажем
  • электрическая станция
  • и самое главное — динозавры!

Встреча с персонажами квеста и профессиональными аниматорами впечатлит любого ребенка. Игра способствует развитию навыков логического мышления, командной работы и креативности. Дети узнают множество интересных фактов о динозаврах и эпохе мезозоя. Яркие декорации и интерактивные элементы подарят вашим детям незабываемые эмоции на целый час!

Возрастные рекомендации и формат игры

Мы заботимся о безопасности детей, поэтому каждая игра разрабатывается с учетом возрастных особенностей и проходит строгий контроль. Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Играйте вместе с друзьями, или приводите целые группы до 10 человек — мы гарантируем, что каждый уйдет с улыбкой и множеством ярких впечатлений!

Особенности квеста

«Динозавры Kids» — это не просто квест, это приключение, которое запомнится на долгие годы! Мы предлагаем самую большую игровую квест-площадку в Санкт-Петербурге, специально созданную для любителей активных приключений с головоломками, подвижными заданиями и увлекательными командными заданиями в сопровождении аниматоров. В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.

Обратите внимание: если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10600 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8600 ₽ 11:20 от 7800 ₽ 12:40 от 7800 ₽ 14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽ 22:00 от 10600 ₽ 23:20 от 10600 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽ 11:20 от 8700 ₽ 12:40 от 8700 ₽ 14:00 от 8700 ₽ 15:20 от 8700 ₽ 16:40 от 8700 ₽ 18:00 от 8700 ₽ 19:20 от 8700 ₽ 20:40 от 8700 ₽ 22:00 от 10700 ₽ 23:20 от 10700 ₽ 00:40 от 10700 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:00 от 8700 ₽