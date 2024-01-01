Спектакль Квест для детей «Динозавры Kids!»

Приключение в мире динозавров: квест «Динозавры Kids!»

Приглашаем вас в увлекательное приключение в мир динозавров! Погрузитесь в захватывающую атмосферу доисторической эпохи, где каждый участник станет настоящим исследователем. Ваши дети отправятся на поиски динозавров, разгадывая головоломки и выполняя задания, которые помогут раскрыть тайны древних ящеров.

Что ждет участников квеста?

Парк Юрского периода открывает свои двери для юных археологов и исследователей! Внутри вас ждут:

таинственная лаборатория

полет на самолете всем экипажем

электрическая станция

и самое главное — динозавры!

Встреча с персонажами квеста и профессиональными аниматорами впечатлит любого ребенка. Игра способствует развитию навыков логического мышления, командной работы и креативности. Дети узнают множество интересных фактов о динозаврах и эпохе мезозоя. Яркие декорации и интерактивные элементы подарят вашим детям незабываемые эмоции на целый час!

Возрастные рекомендации и формат игры

Мы заботимся о безопасности детей, поэтому каждая игра разрабатывается с учетом возрастных особенностей и проходит строгий контроль. Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Играйте вместе с друзьями, или приводите целые группы до 10 человек — мы гарантируем, что каждый уйдет с улыбкой и множеством ярких впечатлений!

Особенности квеста

«Динозавры Kids» — это не просто квест, это приключение, которое запомнится на долгие годы! Мы предлагаем самую большую игровую квест-площадку в Санкт-Петербурге, специально созданную для любителей активных приключений с головоломками, подвижными заданиями и увлекательными командными заданиями в сопровождении аниматоров. В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.

Обратите внимание: если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.