Спектакль Квест «Динозавры: Парк юрского периода»

Квест "Динозавры: Парк Юрского Периода"

Добро пожаловать в мир ярких приключений с квестом «Динозавры: Парк Юрского Периода» от компании Взаперти! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в доисторический мир, где обитают величественные динозавры и интригующие тайны?

Этот квест — это не просто игра. Это возможность стать настоящими исследователями и пережить незабываемые моменты в компании друзей или семьи! Вы окажетесь в парке юрского периода, где динозавры не только ожили, но и стали угрозой для человечества.

Сюжет

Ваша задача — разгадать загадку исчезновения учёных и справиться с непредсказуемыми ситуациям, которые ждут на каждом шагу. В информационный центр ФБР поступил сигнал о появлении новейшего оружия. Для создания бессмертной армии используется ДНК динозавров. Агенты, вам предстоит дело государственной важности!

Вас отправят на базу, где вы должны решить судьбу всего человечества. Каждый ваш выбор имеет значение. Исследуйте локации, выполняйте увлекательные задания и решайте головоломки, чтобы раскрыть тайны парка. Ваша команда должна объединить усилия, чтобы вернуться в безопасное место!

Для кого этот квест?

Квест идеально подходит как для групп друзей, так и для семейного времяпрепровождения. Это отличная возможность укрепить отношения и весело провести время вместе.

Уникальная атмосфера

Мы создали антураж, который перенесёт вас в мир предков. Каждый элемент декораций, звуковые эффекты и внимание к деталям сделают ваше приключение по-настоящему захватывающим. Не упустите возможность стать частью удивительного мира динозавров, полного загадок и непростых задач!

Размеры и особенности

Квест «Динозавры: Парк юрского периода» — это самый большой и масштабный квест в Санкт-Петербурге. Вас ждут 200 кв. метров и два этажа джунглей, лаборатории, вентиляционных путей и... динозавр.

Обратите внимание: перечень и вид включённых в стоимость игры персонажей может отличаться от показанных на фото/видео-материалах. Просим уточнить информацию перед игрой.

Дополнительная информация

В квесте предусмотрено бесконтактное взаимодействие с актером. Квест проходит в той же локации, что и «Хищник». Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Запишитесь на квест «Динозавры: Парк юрского периода» от компании Взаперти и проверьте свои силы в борьбе за выживание!