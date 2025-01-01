Меню
Квест «Дикий запад»
Киноафиша Квест «Дикий запад»

Спектакль Квест «Дикий запад»

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Квест для взрослых. Дикий Запад: алкогольное приключение в духе ковбоев

Приглашаем вас на квест «Дикий Запад»! Приготовьтесь к незабываемому алкогольному приключению в атмосферу времен ковбоев, золотоискателей и бесстрашных шерифов.

Квест с уникальными дегустациями

На нашем квесте вам предстоит разгадать загадки и решить головоломки, чтобы найти тайное сокровище, разбросанное по сундукам старого бара. Каждое задание включает уникальные алкогольные дегустации, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей. В вечерине «Дикий Запад» можно не только решать загадки, но и попробовать авторские алкогольные шоты.

Атмосфера салуна и безалкогольная версия

Почувствуйте атмосферу салуна на Диком Западе: помогите шерифу обезвредить банду грабителей и насладитесь всеми десятью коктейлями. Для тех, кто за рулем, мы подготовили безалкогольную версию — всё то же самое, только без градуса. Это не просто квест, а полное погружение в эпоху, наполненное вкусными напитками и необычными открытиями.

История алкогольных напитков и дружеские встречи

Откройте для себя различные сорта виски, текилы и других напитков, популярных среди ковбоев и золотодобытчиков. Этот квест станет идеальным развлечением для дружеских встреч, корпоративов или свиданий — путь к сплочению команды через веселье и азарт!

Запись на квест

Квест предназначен для взрослых, готовых к приключениям и интересным дегустациям. Собирайте своих друзей, коллег или любимую компанию — нас ждут захватывающие открытия! Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемые впечатления!

Безалкогольную версию квеста необходимо заказывать заранее. Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

В других городах

